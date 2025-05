En una entrevista cargada de emociones, Dayanita, reconocida actriz de comedia, confesó públicamente los motivos detrás de su polémica salida del programa 'JB en ATV'. Durante su participación en el pódcast 'Tampoco tampodcast', conducido por Kenji Fujimori, la artista admitió que tomó decisiones equivocadas, pidió perdón entre lágrimas a Jorge Benavides y expuso la compleja situación económica y emocional que enfrenta actualmente.

El episodio se grabó en mayo de 2025 y desde su publicación ha generado fuerte repercusión mediática. Dayanita reveló, con la voz entrecortada, que fue notificada con una carta notarial enviada por Benavides, lo que podría desencadenar una millonaria sanción por incumplimiento de contrato. La humorista también relató haber sido blanco de insultos y amenazas en redes sociales, lo que agrava aún más su vulnerabilidad emocional.

Dayanita le pide disculpas públicas a Jorge Benavides

A lo largo de la conversación con Fujimori, Dayanita dejó en claro que su retiro del espacio humorístico no obedeció a conflictos personales con la producción. “No voy a hablar mal porque ellos han sido unas excelentes personas los años que estuve trabajando con ellos. Soy yo... El problema soy yo”, declaró visiblemente afectada.

Dayanita confesó haber fallado a Jorge Benavides, figura central del programa 'JB en ATV', y lamentó profundamente su accionar. Según relató, atravesaba una etapa de inestabilidad emocional que afectó directamente su desempeño profesional. La actriz también reveló que emprendió, junto a su pareja, un proyecto musical invirtiendo una suma considerable en una orquesta, la cual fracasó rotundamente. “Me frustré bastante hasta el día de hoy”, comentó.

A pesar del distanciamiento, Dayanita intentó comunicarse con Benavides y su esposa para explicar su estado. Ambos le manifestaron su disposición para que regresara al programa. Sin embargo, la artista se sintió avergonzada y no aceptó la oferta. “Yo sé que afecté el contrato. Yo hablé con la esposa y a Jorge le dejé un mensaje. Le dije que no me sentía bien, pero ellos me dijeron que yo podía ir, que todo estaría bien, pero para mí sería vergonzoso”, sostuvo.

Dayanita revela su sentir tras carta notarial de Jorge Benavides

El momento más delicado de la entrevista se produjo cuando Dayanita abordó la carta notarial que recibió por parte de Jorge Benavides. Este documento legal la tomó por sorpresa y aumentó su ansiedad, ya que se encuentra atravesando serias dificultades económicas. “No me siento bien. Le diría ‘jefe, perdóneme por todo’”, expresó con la voz entrecortada.

Según sus propias declaraciones, sus ingresos actuales no le permiten cubrir todas sus necesidades, ni brindarle apoyo económico a su madre como antes solía hacerlo. “Mis ingresos han bajado y no puedo darle a mi mamá lo que antes le daba”, confesó con pesar. Esta situación, sumada a los insultos y amenazas que ha recibido en redes sociales, la mantiene en un estado de angustia constante.

“Hay gente en redes sociales que me insultan, me dicen muchas cosas y me han deseado la muerte”, denunció. Ante esto, pidió comprensión y empatía al público que la sigue. En un momento de honestidad emocional, reconoció haber fallado a sus compañeros del elenco de 'JB en ATV': “Sí le fallé y les estoy faltando el respeto a mis compañeros”.