En un episodio que ha conmocionado a la opinión pública, Dayanita fue intervenida por agentes policiales tras ser vista quemando un cráneo humano frente a su vivienda en San Juan de Miraflores. El hecho, ocurrido la noche del jueves, fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar humo y restos extraños entre la basura.

La exintegrante del elenco de ‘JB en ATV’ fue trasladada a la comisaría de Pamplona 1 junto a su pareja, el cantante Miguel Rubio. Ambos fueron interrogados por el inusual hallazgo, pero liberados horas después al no encontrarse evidencias de un delito. Dayanita aseguró estar en calidad de testigo y manifestó no tener nada que ocultar.

Dayanita revela por qué construyó un altar con un cráneo humano

En conversación con el diario Extra, Dayanita explicó que el cráneo humano no fue adquirido de manera ilegal, sino que le fue entregado por un amigo vinculado al mundo esotérico. Según su testimonio, el objeto tenía fines de “protección espiritual”, ya que tanto ella como su pareja atravesaban momentos difíciles a nivel personal y profesional.

Altar de Dayanita.

“Tenemos como un aura negra que nos frena en muchas cosas”, declaró la actriz. En ese contexto, decidió montar un altar en su sala donde colocó el cráneo acompañado de un muñeco de Chucky, un cuchillo, una imagen de Buda y otras ‘ofrendas’. Todo esto formaba parte de un conjunto espiritual, según su versión, destinado a cambiar la energía del hogar.

Pese a lo impactante de la escena, para Dayanita esto no sería un acto de brujería, sino un gesto simbólico de renovación energética. Días antes del incidente, la actriz y su pareja decidieron deshacerse del cráneo por temor, optando por quemarlo en la calle junto con basura doméstica.

Dayanita asegura estar tranquila pese a intervención policial

La humorista afirma tener la conciencia limpia. “No hemos cometido ningún crimen, ni hemos descuartizado a nadie. Todo ha sido una gran confusión”, señaló en su defensa pública. Durante la intervención, ambos acudieron voluntariamente a declarar ante las autoridades, quienes tras las diligencias los dejaron regresar a su domicilio.

Dayanita quema cráneo.

Tras su detención, Dayanita dejó en claro que está dispuesta a colaborar con las investigaciones cuantas veces sea necesario. “Estamos llanos a que nos investiguen, no tenemos nada que ocultar. El que no la debe, no la teme”, puntualizó con firmeza.