Laura Spoya se disculpa con esposa de productor de Good Time por vincularlos: "Totalmente inapropiado"

Luego de los rumores de un posible divorcio entre Laura Spoya y su esposo Brian Rullan, la modelo peruana rompió su silencio y confirmó su separación del padre de sus hijos. Aunque reveló que mantuvo este tema alejado de los medios por el bienestar de su familia, las recientes especulaciones sobre un supuesto romance entre la exmiss Perú y el productor de Good Time, Abneer Robles, la llevaron a tener que presentarse frente a las cámaras para aclarar la situación y pedir disculpas a la esposa de su compañero de trabajo.

"Quiero pedir disculpas a Lorena, la esposa de Abner, que también se ha visto inmiscuida en un tema que es totalmente inapropiado. Ellos tienen una familia hermosa y me parece de mal gusto que nos involucren. Ya paren las especulaciones", señaló la conductora de Good Time.

¿Cómo surgió las especulaciones de un posible romance entre Laura Spoya y el productor de Good Time?

En una de las transmisiones anteriores de Good Time, el programa tuvo como invitado especial al exparticipante de Combate y compañero de Mario Irivarren, Israel Dreyfus. El ex chico reality reveló que el último fin de semana se encontró con Laura Spoya disfrutando en una discoteca junto a Abneer Robles, productor del streaming.

"Me los he encontrado el sábado a Abnner, a Laura con Macuito", comentó. Este encuentro generó especulaciones entre quienes relacionaron a ambos en una posible relación.

Laura Spoya se aleja de Good Time

Luego de que la modelo y conductora peruana revelara el difícil momento que está atravesando debido a la separación de su esposo, indicó que se alejará temporalmente de Good Time para recuperar su estabilidad emocional y proteger a su familia e hijos.

"Me voy a retirar, no me siento bien, estoy muy extenuada, me encantaría poder quedarme, pero para mí es complicado. Yo siempre voy a tratar de ser fuerte. Gracias, me voy a ir, quizás me tome estos días, necesito tiempo para curarme, mi corazoncito está herido", explicó.