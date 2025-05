Laura Spoya abandona Good Time tras confirmar el fin de su relación con Brian Rullan: "Quiero estabilidad para mi familia"

Laura Spoya sorprendió a sus seguidores durante la reciente emisión del podcast Good Time, que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, al confirmar su alejamiento del podcast. La modelo, visiblemente afectada y entre lágrimas, reveló que la decisión no fue sencilla y que necesita tranquilidad. Aunque su retiro del programa no sería definitivo, la exreina de belleza explicó que no estará en las siguientes ediciones del canal digital.

Como se sabe, este martes 27 de mayo Laura Spoya confirmó el fin de su relación con Brian Rullan. “Yo soy únicamente la que está pasando las luchas. Es un proceso largo y complicado. Nunca es fácil cuando una relación se termina”, expresó con sinceridad.

Laura Spoya explica su alejamiento de Good Time

Laura Spoya tomó la difícil decisión de abandonar el pódcast Good Time tras confirmar el fin de su relación con Brian Rullan, luego de que las declaraciones de Israel Dreyfus sobre su separación se viralizaran en TikTok. Muy conmovida, la conductora explicó que necesita un tiempo para recuperar su estabilidad emocional y proteger la tranquilidad de su familia, por lo que no estará presente en el programa mientras atraviesa este proceso personal.

"No nos abandones", reaccionaron Mario Irivarren y Gerardo Pe tras anuncio de Laura Spoya. Foto: Good Time/ YouTube

Con voz entrecortada, Laura expresó: “Igual me voy a retirar, no me siento bien, estoy muy extenuada, me encantaría poder quedarme, pero para mí es complicado. Yo siempre voy a tratar de ser fuerte. Gracias, me voy a ir, quizás me tome estos días, necesito tiempo para curarme, mi corazoncito está herido.” Antes de despedirse, abrazó a sus compañeros y agregó: “Adiós, no sé cuándo los veré, esperemos que pronto”. Esta firme decisión refleja su necesidad de alejarse del foco mediático para sanar y reencontrarse consigo misma.

Laura Spoya confirma el fin de su relación con Brian Rullan

Durante su emotiva intervención, Laura Spoya reconoció que la situación se convirtió en un tema de discusión pública y se siente abrumada por el exceso de atención mediática. “El tema se está convirtiendo en un maldito circo. Esto me sobrepasó, iba a renunciar a Good Time”, confesó, dejando en claro el impacto que esta crisis personal tuvo en su vida profesional y emocional.

A pesar de todo, enfatizó que solo ella y Brian conocen realmente los desafíos que enfrentaron en su relación. La conductora agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó que está comprometida con un proceso de sanación y crecimiento personal tras esta separación. Aunque el camino es difícil, Laura Spoya destacó que está enfocada en cuidar a su familia y seguir adelante con fortaleza.