Abneer Robles Yunis no es nuevo en el mundo de la televisión. Fotos: Instagram/Abneer Robles. | Fotos: Instagram.

Abneer Robles Yunis no es nuevo en el mundo de la televisión. Fotos: Instagram/Abneer Robles. | Fotos: Instagram.

Los conductores del programa ‘Good Time’ no imaginaron que una entrevista aparentemente inofensiva con Israel Dreyfus, realizada el lunes 26 de mayo, terminaría generando una gran controversia. Todo comenzó con una revelación del exchico reality que llevó a Laura Spoya a anunciar el fin de su matrimonio con el mexicano Brian Rullan. Además, surgieron rumores sobre la participación de un tercero en la relación: el productor Abneer Robles Yunis, conocido en el mundo de los realities juveniles.



Durante la conversación, Dreyfus mencionó haber visto a Laura Spoya acompañada de Abneer Robles el fin de semana anterior. Al notar la reacción incómoda de la ex Miss Perú, intentó retractarse cambiando el nombre del supuesto acompañante. Sin embargo, las sospechas aumentaron cuando esa parte del programa fue eliminada del canal de YouTube. Pese a los intentos por ocultar la declaración, usuarios de TikTok se encargaron de viralizar el momento, avivando aún más la polémica.

Abneer Robles Yunis tiene como amigos a varios chicos reality como Said Palao. Fotos: Instagram.

Abneer Robles y su paso por ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’



El nombre de Abneer ha empezado a sonar en las últimas horas tras ser vinculado sentimentalmente con Laura Spoya. Sin embargo, Robles Yunis no es nuevo en el mundo de la televisión, ya que ha sido productor de contenidos audiovisuales en programas como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

Abneer Robles Yunis, egresado de la Universidad San Martín de Porres, ha logrado a lo largo de su carrera televisiva crear estrechos vínculos con varios chicos reality. Por ejemplo, se alió con Said Palao para lanzar Pequeño Ninja, una escuela de obstáculos para niños. Asimismo, fue uno de los invitados a la boda de Alejandra Baigorria y el judoca.

Abneer Robles, más que un productor televisivo



Su éxito como productor en programas televisivos se trasladó este 2025 al Youtube con el programa ‘Good Time’. Teniendo frente a las cámaras a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, el pódcast tuvo buena acogida desde el primer día y en poco tiempo logró liderar la audiencia, dejando atrás a La Roro Network.

Con respecto a su vida personal, Abneer Robles mantiene un romance con Lorena Alarcón, madre de su menor hija. Es a través de su cuenta de Instagram donde el productor audiovisual comparte imágenes y videos de su entorno familiar. Por otro lado, el joven mantuvo un oculto romance con Cathy Sáenz, conocida como la 'Mamacha'.



¿Qué dijo Abner Robles tras el escándalo de Laura Spoya?

El productor del pódcast ‘Good Time’ expresó su descontento a través de Instagram, en respuesta a las especulaciones y comentarios que circulan en TikTok sobre la vida amorosa de Laura Spoya y su supuesta salida con la reina de belleza, ocurrida el pasado sábado.



“Se pasan ustedes. De verdad ustedes deberían crear noticias conspiranóicas. Hay unas historias en TikTok. Bueno, no se pierdan el programa de hoy. Me duele un poco el cuello porque he dormido en el mueble, pero hablaremos de todo”, afirmó el productor, dejando entrever su malestar por la situación.