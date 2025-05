Magaly Medina, una de las figuras más mediáticas y controversiales de la televisión peruana, reveló detalles sobre su relación con exesposo y cómo su hijo mantiene una comunicación especial con él, a pesar de no haber cambiado su apellido. Durante su programa, cuando la conductora de Magaly Tv La Firme hablaba sobre la situación que involucra a otras figuras del espectáculo como Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid, aprovechó para dar detalles sobre el vínculo de su hijo y con uno de sus exparejas.

Magaly habló de la situación de Jessica Newton y de su esposo con su hijo

En la última emisión de su programa, Magaly Medina abordó el tema de su relación con Jessica Newton y los cuestionamientos que giran alrededor de la familia de la exmiss Perú. La conductora reveló que, a pesar de que su vínculo con exreina de belleza peruana se había roto con el tiempo, siempre mantuvo una cercanía con los hijos de la empresaria y con Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Newton. Según Magaly, los tres hijos mayores de Jessica decidieron cambiarse el apellido de su padre biológico, Carlos Morales, por el de su padrastro, por el cariño que le tienen al cónyuge de Jessica.

“Mi relación con Jessica Newton se rompió, pero, como dije, he sido cercana a ella y he estado cercana a sus hijos, al hogar que tiene con Fernando Sánchez de Lamadrid, que es, debo decir y siempre lo he dicho, caballero a carta cabal. Tú ves cuando hay cariño de verdad y yo he visto a Fernando Sánchez de Lamadrid, a quien ahora se está cuestionando hasta la paternidad. Están cuestionando la forma cómo los hijos de Jessica Newton, los tres primeros hijos, se cambiaron el apellido. Yo he sido testigo que esos chicos adoran a Fernando Sánchez de Lamadrid, quien desde que su madre conoció, ellos establecieron una relación de mucha unión y mucho cariño”, señaló.

Al explayarse sobre la situación de los hijos de Jessica Newton con Fernando Sánchez de Lamadrid, habló sobre la relación de su hijo, Gianmarco Mendoza Medina, con su exesposo.

“Tengo muchos amigos y amigas, cuyos hijos de matrimonios anteriores, a la mayoría de edad o un poco más se cambiaron el apellido porque esa persona, que los crio y educó, que estuvo ahí cuando ellos tuvieron problemas. Lo sé porque una vez yo he tenido un hijo que llamó, no a su padre biológico, sino al padre que lo crio, que fue un esposo con el que tuve una relación de la que yo me divorcié, pero mi hijo nunca se divorció de su papá, de su “papá”, porque él, pese a que no se cambió el apellido, llamó siempre “papá, “padre”, a ese hombre que lo crio. Al hombre que estuvo ahí cuando él estaba enfermo, cuando venían las tareas del colegio. El que se amanecía haciéndole el trabajo que tenía que llevar al día siguiente”, refirió.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano llevan más de 10 años juntos. Foto: composición de Gerson Cardoso/captura/Instagram/@magalymedinav

¿Cómo se conoció Magaly Medina con Alfredo Zambrano?

La relación de Magaly Medina con Alfredo Zambrano ha sido otro tema recurrente en la vida de la conductora. En varias ocasiones, Magaly ha compartido detalles sobre cómo se conocieron. Según relató en una entrevista para el programa de Andrea Llosa, su acercamiento a Alfredo Zambrano ocurrió cuando el productor Ney Guerrero la invitó a un almuerzo. Fue allí donde su colega le dijo: “En esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas”.

En ese momento, el notario se acercó a ella, y aunque no hubo una chispa inmediata, el interés creció con el paso del tiempo. Zambrano comenzó a sorprenderla con pequeños detalles, como el obsequio de carteras, lo que hizo que la relación fuera tomando forma.

Magaly y Alfredo comenzaron a salir y, después de varios años de noviazgo, decidieron formalizar su relación. El matrimonio se celebró el 9 de diciembre de 2016, en una exclusiva ceremonia en La Molina, que contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. La diferencia de edad entre ellos, siendo Alfredo 9 años menor que Magaly, no fue un obstáculo para consolidar su relación.

¿Qué fue lo último que dijo Magaly Medina sobre su relación con Alfredo Zambrano?

Recientemente, en abril de 2025, Magaly Medina desmintió los rumores que indicaban una crisis matrimonial con Alfredo Zambrano. En un juego de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, la conductora aclaró que no había ninguna separación y que, si algún día ocurriera, sus seguidores serían los primeros en enterarse. Magaly también rechazó las especulaciones sobre una hija no reconocida por parte de Alfredo Zambrano, enfatizando que su esposo solo tiene una hija legítima y no tiene hijos fuera del matrimonio.

"Mi esposo solo tiene una hija. No podría jamás haberme casado con una persona que va dejando hijos tirados por ahí como si fueran objetos desechables. Mi esposo es una persona con valores, no un sinvergüenza como muchos que abundan por ahí", resaltó de manera enfática en una historia subida en su cuenta de Instagram.

A lo largo de su relación con Alfredo, Magaly ha manifestado que siempre han tenido altibajos, como su breve separación en 2021, pero que jamás han tenido problemas de infidelidad. La conductora también reveló que, para superar los conflictos maritales, ambos recurren a la terapia de pareja, donde son guiados por una "coach". Esta ayuda profesional les ha permitido manejar las diferencias y seguir adelante en su matrimonio.