La ahora organizadora de eventos nocturnos, Pamela López, habló en exclusiva y en vivo con Magaly Medina. Durante el programa, la trujillana expuso un chat nunca antes visto con Christian Cueva, en el que le reclama por haber anunciado el fin de su matrimonio a mediados de 2024.

Sin embargo, eso no fue la única revelación. López le aseguró a la polémica presentadora que mantuvo relaciones íntimas con su aún esposo, apenas dos días antes del cumpleaños de Pamela Franco, evento en el que el futbolista fue ampayado, ya que sostenían una relación clandestina.

¿Qué dice el comprometedor chat entre Pamela López y Christian Cueva?

El 2 de julio de 2024, Christian Cueva anunció oficialmente el fin de su matrimonio con Pamela López, asegurando que llevaban meses separados, luego de más de 15 años de relación, los últimos 4 como casados. Por eso mismo, la trujillana, indignada y sin entender lo que sucedía, decidió escribirle al WhatsApp y le envió el siguiente mensaje:

“Acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Yo ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo", fue lo que leyó en vivo Magaly Medina.

A raíz de ello, la ‘urraca’ no entendió como luego de haber pasado una noche íntima con Christian Cueva como su esposo, dos días después él emitirá un comunicado anunciando que ya no estaba con ella.

“Lo has contado exactamente igual. Eso pasó con el señor Christian Cueva. Yo estaba en Miami, viajé para la Copa América, los días anteriores me había pedido que vaya al hotel donde concentraba, pasamos la noche como correspondía siendo esposos”, respondió Pamela López, quien tenía a su lado a su saliente Paul Michael.

Cueva celebró el cumpleaños de Pamela Franco tras íntimo encuentro con Pamela López

Pamela López aseguró también que Christian Cueva intentó recuperar a su familia, pero que finalmente eligió quedarse con Pamela Franco. La trujillana explicó que no pudo perdonarlo debido a la cantidad de pruebas de infidelidades que le llegaban constantemente.

“Él viajó un domingo, se fue a una discoteca con un compañero y su esposa, se metió la bomba y de ahí se fue de boleto al cumpleaños de su amante (Pamela Franco), y lo demás es historia”, reveló.

Luego, agregó con firmeza: “Era quedarse con la amante porque no podía haber caído más lejos. Dos días antes estaba que me rogaba para poder sanar nuestra familia. Yo no podía con tanta información”, señaló.

Hasta el momento, Pamela Franco todavía no ha decidido pronunciarse sobre estas nuevas revelaciones de Pamela López en el programa de 'Magaly TV: la firme'.