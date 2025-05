Pamela Franco se volvió tendencia luego de las impactantes revelaciones de Pamela López en ‘Magaly TV: la firme’ donde aseguró haber tenido intimidad con Christian Cueva apenas dos días antes del cumpleaños de la cumbiambera en 2024, cuando él ya mantenía una relación clandestina.

Ante esta situación, la cantante rompió su silencio y habló sobre su relación actual con el futbolista, sorprendiendo al confesar que estaría dispuesta a perdonar una infidelidad.

Pamela Franco revela cómo va su relación con Cueva tras revelaciones de Pamela López

Pamela Franco se pronunció sobre su situación sentimental con Christian Cueva luego de las polémicas declaraciones de Pamela López. Durante una entrevista en vivo el viernes 23 de mayo en Radio Panamericana, la cantante dejó entrever que no se deja afectar por lo que se diga y aclaró que sí le perdonaría una infidelidad a su pareja.

"Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí? No voy a perder mi tiempo (...) Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va estar con una y con otra y yo voy a estar en toda la amargura...no", compartió Franco en conversación con Giovanna Valcárcel.

Asimismo, la intérprete de ‘Diles’ fue muy clara al hablar sobre su presente actual con el futbolista: "Mirándote a la cámara. ¿Tú qué crees? Yo antes no he perdonado, voy a cumplir 37 años, me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página", sentenció.

Pamela López asegura que tuvo intimidad con Cueva y dos días después celebró con Pamela Franco

Pamela López sorprendió con revelaciones en una entrevista exclusiva con 'Magaly TV: la firme', donde aseguró que tuvo un encuentro íntimo con Christian Cueva en julio de 2024, mientras él se encontraba en Estados Unidos por la Copa América. Según contó, esto ocurrió apenas dos días antes de que el futbolista anunciara el fin de su matrimonio y apareciera en el cumpleaños de Pamela Franco.

“Él viajó un domingo, se fue a una discoteca con un compañero y su esposa, se metió la bomba y de ahí se fue de boleto al cumpleaños de su amante (Pamela Franco), y lo demás es historia”, declaró indignada.

Pamela también explicó por qué decidió contar su versión: “Era quedarse con la amante porque no podía haber caído más bajo. Dos días antes estaba que me rogaba para poder sanar nuestra familia. Yo no podía con tanta información”, sentenció con firmeza.