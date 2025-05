Pamela Franco responde si presionó a Christian Cueva para disculparse con Pamela López: "Tratar de rectificarnos"

Pamela Franco explicó que su vínculo con Cueva no es reciente y que las decisiones que él toma responden a su madurez personal. “Lo que pasa es que esto ya tiene bastante tiempo. Entonces a mí me han dicho ‘por qué no dices esto’. Es una persona adulta, nosotros conversamos un montón y eso queda entre nosotros. Estas cosas que él está saliendo a decir yo creo que le nace”, comentó, descartando haber influido en la decisión del jugador.

Además, la artista valoró que Cueva reconozca sus errores y destacó la importancia de asumir las equivocaciones para poder mejorar. “Debemos actuar con madurez, reconocer nuestras fallas y tratar de corregirlas. Lo fundamental es avanzar y crecer como personas”, añadió.

¿Qué dijo Christian Cueva?

Por otro lado, Cueva participó en una entrevista en el pódcast de Cuto Guadalupe, donde reflexionó sobre los conflictos que ha atravesado desde que se hizo pública su relación con Franco. En un fragmento adelantado, el deportista se dirigió a Pamela López y a sus hijos, y asumió su responsabilidad en los hechos.

“Si en algún momento, me he equivocado, entonces, pedir disculpas (…) Lo he dicho, pero pido disculpas, uno se equivoca, no somos personas con mal corazón, no le deseo mal a nadie. Deseo poder sanar, poder estar bien, tanto a la madre de mis hijos. Si estamos bien, mis hijos van a estar bien”, expresó el futbolista.

Christian Cueva insistió en que su prioridad es preservar el bienestar emocional de sus hijos, a quienes considera los principales afectados por la polémica. “Vamos a explicar la situación, cada uno tiene su historia (…) Cortar las cosas por lo sano y por uno mismo. Deseo lo mejor para la madre de mis hijos porque creo que yo es lo más sano de este mundo. Dios nos ha mandado tres criaturas hermosas, que los amo y los extraño”, concluyó.