Luego de varios meses fuera del país, Luciana Fuster volvió al Perú tras residir en Miami junto a su pareja, el modelo argentino Juan Morelli. Su regreso no pasó desapercibido, especialmente por la reacción que tuvo ante las cámaras del magazine matutino ‘América hoy’, quienes intentaron obtener algunas declaraciones de la exreina de belleza.

El incómodo momento ocurrió en los pasillos de América Televisión, donde la producción de ‘América hoy’ se acercó a Luciana Fuster para consultarle sobre su retorno al país y su permanencia en Estados Unidos. Sin embargo, la influencer optó por retirarse de inmediato y evitar el contacto con la prensa, generando desconcierto entre los presentes. Esta actitud generó duras palabras y cuestionamientos por parte de Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes no dudaron en arremeter contra ella. "No sé qué tiene, qué le pasa", indicó Pozo.

PUEDES VER: Patricio Parodi deja atrás a Luciana Fuster y sorprende con apasionado beso EN VIVO con influencer peruana

Luciana Fuster evita entrevista con 'América hoy'

La breve interacción fue registrada por las cámaras del programa y se viralizó en redes sociales. A pesar del intento de los reporteros por obtener una respuesta, Luciana Fuster, pareja de Juan Morelli, solo atinó a decir: “Muy bien, estoy feliz, la verdad”, cuando se le preguntó cómo se encontraba. Acto seguido, se dio media vuelta, dio la espalda a la cámara y se dirigió rápidamente hacia los camerinos del canal, evitando responder si tenía planes de volver a radicar en el extranjero.

Luciana Fuster

Las preguntas realizadas por el equipo de ‘América hoy’ buscaban conocer si la modelo planeaba establecerse nuevamente en el país o si su regreso era solo temporal. Entre las consultas se escuchó: “¿Pensábamos que ya te quedabas en EE. UU.? ¿No hay planes de quedarte por allá?”, a lo que Luciana prefirió no contestar.

Asimismo, en el programa en vivo de 'América hoy' también mostraron como la exMiss Grand International optó por irse por las escaleras del canal antes de cruzarse nuevamente con la reportera del magazine. Esto desató duros comentarios por parte de Janet Barboza y Ethel Pozo, conductoras del espacio.

Ethel Pozo y Janet Barboza encaran a Luciana Fuster

Desde el set de ‘América hoy’, la conductora Ethel Pozo no ocultó su sorpresa al ver la actitud evasiva de la también exintegrante de ‘Esto es guerra’. “Nosotros siempre nos hemos declarado fans de Flavia Laos, entonces, nunca hubo una cercanía directa porque, digamos, ella empezó con Patricio cuando nosotros éramos 'Flavialovers' y la gente todavía suspiraba por esa relación”, comentó Pozo en vivo, recordando que el posible origen de la lejanía entre la reina de belleza y el programa de América Televisión se deba al apoyo que ellos mostraron a la pasada relación entre Flavia Laos y Patricio Parodi.

Sin embargo, Ethel Pozo también recordó que cuando Luciana Fuster ganó la corona del Miss Grand International 2023, en 'América hoy' no dudaron en celebrarlo y llenarla de elogios, por lo que no dudó en encararla. "Cuando ganó, le hemos reventado cohetes porque se lo merecía, porque tuvo un papel extraordinario. No sé ahora qué le pasa", expresó fastidiada la hija de Gisela Valcárcel.