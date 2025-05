Magaly Medina, la conductora de espectáculos, volvió a desatar controversia con sus comentarios sin filtro en 'Magaly TV, la firme', esta vez apuntando directamente contra Pamela López por la forma en la que se refiere a su vínculo con Paul Michael.

Las imágenes de la pareja apareciendo junta en un evento fueron suficientes para que Magaly Medina cuestionara la dinámica entre ambos. Mientras Pamela López hablaba de “conocerse con responsabilidad”, él permanecía callado, situación que Medina no dejó pasar por alto y usó como base para una feroz crítica para demostrar que se podría tratar de algo efímero.

Magaly Medina descalifica a Paul Michael

En su programa, Magaly mostró un extracto donde Pamela López habla de su nueva etapa sentimental, dejando ver que aún no hay nada serio con Paul Michael. "Súper bien con bastante responsabilidad. Pero bueno, más adelante Dios sabrá. Me estoy dando la oportunidad de conocer a alguien, la estoy pasando súper bien", dijo ante cámaras, mientras Paul sonreía sin decir una palabra.

Eso bastó para que Magaly Medina arremetiera contra la pareja. "Delante del pobre. Cómo se nota que no le respeta nada al tipo que tiene parado al lado. Y dice 'más adelante Dios sabrá'... ¿Y para qué tiene al estúpido ese parado ahí como un pelele, un títere? ¿Qué cosa es?", lanzó indignada. La conductora también subrayó que él ni siquiera reaccionó, como si no entendiera que lo estaban reduciendo a una simple figura decorativa.

Magaly Medina critica a Pamela López

Magaly Medina fue más allá y criticó a Pamela López por, según su opinión, no saber estar sola. Consideró que algunas mujeres optan por llenar vacíos con cualquier compañía, sin medir si realmente están con alguien que les aporte. "Seguro la mujer no puede estar sola, no le gustará estar sola. Hay gente que se desespera, prefieren tener a cualquier pelele al costado. Pero acompañada de peleles no vas a encontrar a alguien de valor", comentó duramente.

Finalmente, cerró con una frase lapidaria que dejó clara su postura: "Vergüenza me daría decir que es mi saliente exclusivo". Con esto, Magaly dejó en evidencia que no solo cuestiona la presencia de Paul Michael, sino también la forma en la que Pamela López lo presenta ante el público.