Pamela López aseguró que Christian Cueva, padre de sus hijos, no estuvo presente en el cumpleaños de uno de sus tres hijos, celebrado a inicios de mayo. El futbolista solo le dedicó un mensaje en redes sociales y una canción de William Luna.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los televidentes durante una entrevista en vivo a ‘Amor y fuego’ fue cuando la influencer señaló que el futbolista hizo pasar un desagradable momento a su pequeño, justo en el día más especial para él.

Pamela López relata que Christian Cueva hizo sentir incómodo a su hijo

Según contó Pamela López, su aún esposo, Christian Cueva envió a una mujer desconocida a su casa para entregarle una bolsa de ropa a su hijo por su cumpleaños. Sin embargo, lejos de causarle alegría al pequeño, lo que generó es que se asuste por la presencia de la fémina.

"Él no ha realizado ninguna llamada a mis hijos. Él mandó a una mujer, no sé quién es. Llamaron a mi intercomunicador. Baja mi hija mayor con mi hijo, el cumpleañero. Reciben un regalo y unas bolsas de ropa", explicó la organizadora de eventos.

Sin embargo, la mujer, sin previo aviso, comenzó a grabar al menor con su celular, a pesar de que él le pedía que se detuviera porque se sentía incómodo. El niño terminó corriendo donde su madre muy asustado por el tenso momento que acababa de vivir.

"Ellos suben y asustados, me dicen: ‘mamá, apenas aparecimos en recepción, una mujer ha agarrado su celular y nos ha grabado todo el tiempo (...) No me grabes por favor, pero ella seguía grabando y me decía que este video es para tu papá", señaló López muy conmovida.

Pamela López inaugura su discoteca y aclara por qué la llamó ‘La Cueva de KittyPam’

Pamela López rompió su silencio en el programa ‘Amor y fuego’ y explicó por qué su nueva discoteca lleva el nombre de ‘La Cueva de Kittypam’, un detalle que ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Frente a las especulaciones, la aún esposa de Christian Cueva dejó claro que no hay indirectas ni provocaciones detrás del nombre, sino una razón familiar.

“Fue el equipo de marketing el que propuso ideas, y al final decidimos llamarla así porque mis hijos llevan ese apellido”, comentó. Además, respondió a las críticas con una contundente frase: “Lo importante es que funcione. Mis hijos necesitan comer y tiene que funcionar”, señaló.