Pamela López rompió su silencio este 20 de mayo en el programa 'Amor y fuego', luego de que Christian Cueva hablara públicamente sobre su nueva relación con Pamela Franco en el podcast 'Enfocados'. La influencer trujillana no tardó en reaccionar a lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia ella, defendiendo su rol como madre y asegurando que su expareja vivió su pico futbolístico mientras estaban juntos.

“Los números lo dicen”, sentenció Pamela López en referencia al desempeño de 'Aladino' durante los años que compartieron una vida familiar. Además, reveló que hoy en día no recibe manutención por parte del futbolista de Cienciano y que ha tenido que buscar nuevas fuentes de ingresos para sostener a sus hijos, trabajando como imagen en discotecas y eventos nocturnos.

Pamela López y su respuesta a Christian Cueva

Durante su participación en el programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Pamela López se mostró firme al responder las declaraciones de Cueva y su actual pareja. “Hay personas que aún llevan dentro ese machismo. El trabajo se da de distintas maneras. Yo me siento tranquila porque he trabajado toda mi vida”, afirmó.

También recordó su sacrificio durante los años que compartió con Christian Cueva. “He trabajado independiente con mi familia y trabajado por los sueños del padre de mis hijos 13 años (...) Los números lo cuentan, los números lo dicen, su mejor momento fue cuando él compartía una familia. Yo era su piedra en el zapato para que deje de hacer tal o cual cosa, de repente lo limitaba, pero en pro de la familia”, expresó.

¿Qué dijo Christian Cueva?

La controversia se desató tras la reciente entrevista de Christian Cueva en el podcast 'Enfocados', donde se refirió a su vínculo con Pamela Franco. “Soy feliz con una mujer que trabaja, que me inspira a crecer más… ella siempre está ahí”, mencionó el futbolista de Cienciano.

Aunque no nombró directamente a Pamela López, sus declaraciones fueron entendidas como una comparación con su expareja, lo que generó diversas reacciones. Incluso Jefferson Farfán intervino con una frase que encendió más la polémica: “Tú no te puedes meter con cualquier pisa paja. Hay personas que no tienen brillo”, comentó en referencia a las relaciones pasadas.