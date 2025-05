Magdyel Ugaz se consolidó como una de las figuras emblemáticas de ‘Al fondo hay sitio’ donde dio vida a la Teresita durante 12 años. Sin embargo, la actriz sorprendió al anunciar su salida definitiva de la exitosa serie de América Televisión, para enfocarse en nuevos retos profesionales.

En una reciente entrevista con América espectáculos, Magdyel Ugaz contó que decidió dar un giro a su carrera y centrarse completamente en el teatro, una faceta artística que lleva en las venas. “Estoy agradecida conmigo también por darme este tiempo, porque creo que lo necesito”.

La actriz de 40 años también adelantó que, tras un breve descanso, se dedicará de lleno a su nuevo reto profesional. “Primero quiero descansar, y hay mucho teatro. Eso me pone contenta”, expuso Ugaz.

Magdyel Ugaz contenta por volver al teatro tras dejar ‘AFHS’

El descanso de Magdyel Ugaz será muy breve. El 13 de junio, la actriz regresará a los escenarios como protagonista de la obra teatral ‘Una semana nada más’, que se presentará en San Miguel. Esta comedia, dirigida por la reconocida cineasta Ani Alva Helfer, vuelve a escena tras una exitosa primera temporada que fue vista por más de 7,500 espectadores. En el elenco destacan Cristian Rivero y Armando Machuca.

“Amo hacer comedia, y más aún con personas a las que quiero y admiro. Me sentí muy acompañada, muy abrazada. Me quedé con ganas de más”, señaló la actriz, quien ya había formado parte de esta producción junto a los mismos compañeros.

Pese a haber cerrado una etapa de más de una década en ‘Al fondo hay sitio’, Ugaz no se arrepiente de su decisión. Al contrario, se muestra entusiasmada por los nuevos retos que vienen. “Este año habrá más proyectos teatrales y eso me llena. Las tablas, el escenario, son mi hogar. Ahí empecé, ahí crecí. Volver siempre es emocionante, y más aún con un público que cada noche reacciona diferente. Esa magia no se encuentra en otro formato”, expresó con emoción.

Magdyel Ugaz y le vez que reveló la delicada enfermedad que padece

A inicios de este año, Magdyel Ugaz habló abiertamente sobre un tema muy personal: su salud. La actriz reveló que ha sido diagnosticada con endometriosis y adenomiosis, dos enfermedades ginecológicas que han afectado significativamente su día a día tanto en lo personal como en lo profesional.

Durante su testimonio, explicó que estas condiciones podrían llevarla, eventualmente, a tener que someterse a una cirugía para retirar su útero, lo que ha despertado en ella una profunda reflexión sobre la maternidad. “Estoy en un punto de mi vida donde debo decidir si quiero ser madre. La enfermedad me ha obligado a escucharme y reflexionar sobre algo que antes no hacía”, confesó, visiblemente conmovida.