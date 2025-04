Nicola Porcella defiende al Perú luego de que actor ecuatoriano cuestionara al país por ser peligroso: “Lo mismo pueden decir de Ecuador”

Un video está dando la vuelta en las redes sociales por unas declaraciones del ex chico reality, Nicola Porcella, quien defiende al Perú, su país natal tras las controversiales palabras del actor de origen ecuatoriano Danilo Carrera.

¿Quién es Danilo Carrera y por qué sus palabras disgustaron a los peruanos?

Danilo Carrera nació en Guayaquil (Ecuador). Una de sus grandes pasiones es el fútbol y se unió al equipo ecuatoriano Barcelona Sporting Club, donde jugó hasta 2009. El actor, artista de Telemundo, ha tenido varias apariciones en telenovelas con el que despertó el interés de sus fans. Sin embargo, en los últimos días brindó unas declaraciones que, al parecer, fueron tergiversadas y el artista peruano salió a responder.

En un clip de TikTok, el ecuatoriano protagonista de la novela’ Sed de venganza’, advirtió a sus seguidores que no viajen al país andino porque —según sus propias palabras— hay algo “muy peligroso” que lo dejó impactado. No obstante, no se refería a la de inseguridad que pulula en Perú, ni de algún problema social, sino de algo mucho más sabroso: la gastronomía peruana.

“Perú es muy peligroso, porque la comida de engordar es inminente. Así que vengan en orden”, señaló el actor. Por otro lado, en el canal STV, Porcella fue entrevistado por un reportero que le comentó sobre las declaraciones de su par, sin explicarle el fondo del asunto.

Actor Danilo carrera en Premios Platino 2025. Foto: Ecuavisa

“Todos los países de Latinoamérica están pasando por la misma situación”

“Qué opinas de unas declaraciones de Danilo Carrera que comentó que la gente no fuera a Perú porque es un lugar muy peligroso. Mucha gente estuvo a favor y decía que estaba bien”, preguntó el periodista.

En tanto, Porcella aseguró que todos los países de Latinoamérica están pasando por la misma situación y Ecuador no es la excepción. “Lo mismo puedo decirte de Ecuador. Yo creo que depende de los sitios que vayas. Creo que Latinoamérica tiene lugares peligrosos y lugares bonitos. Perú es un lugar hermoso y con una gente muy bonita”, señaló el artista.

Segundos después aseguró que la capital peruana ofrece grandes cosas para ofrecer. “Tienes Lima donde puedes comer delicioso. Tienes Machu Picchu, Arequipa, la selva. Peligroso es en cualquier sitio. Nadie está libre de que lo puedan asaltar, robar o pasar algo. Lo mismo me dicen de México. No vamos porque es peligroso. Pero no lo es. Tiene zonas, así como Perú, pero es hermoso”, remarcó Porcella.