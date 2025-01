En su participación en el programa mexicano 'Hoy', Nicola Porcella compartió un momento personal sobre una de sus relaciones pasadas. Durante una dinámica de preguntas, Porcella confesó que, en un intento por solucionar una fuerte discusión con una ex pareja, decidió pedirle matrimonio. Sin embargo, lo que parecía ser una anécdota de arrepentimiento se transformó en un inesperado giro cuando Wendy Guevara, amiga cercana de Nicola, hizo una sorprendente revelación en vivo.

La popular Wendy desató una ola de reacciones al exponer una supuesta infidelidad de la expareja de Nicola con un futbolista peruano. Esta intervención hizo que la conversación tomara un rumbo inesperado, dejando a Nicola algo incómodo pero sin perder el sentido del humor.

¿Con quién iba a casarse Nicola Porcella en Perú?

El exparticipante de 'Esto es guerra' no tuvo reparos en contar una de las locuras que cometió en su vida amorosa. Durante la entrevista en 'Hoy', Nicola explicó que, después de una fuerte discusión con su exnovia, decidió pedirle matrimonio como una forma de pedir perdón. "Fue cuando me peleé con una ex y le pedí matrimonio para que me perdonara", confesó Porcella entre risas, mientras los conductores del programa lo miraban sorprendidos.

Sin embargo, en medio de la inesperada confesión de 'El novio de México', Wendy Guevara lanzó una pregunta que dejó al modelo un tanto desconcertado. La creadora de contenido, conocida por su forma directa de hablar, interrumpió con una revelación que dejó a todos los presentes en shock: "¿Fue con la que te engañó allá en Perú con el jugador? ¿Si es esa?", preguntó en tono de broma, provocando un breve silencio en el programa.

La reacción de Nicola ante la inesperada pregunta de Wendy Guevara

Nicola, aunque visiblemente sorprendido, trató de restar importancia al asunto, pero Wendy insistió en su afirmación. "¡Sí es esa!", exclamó, mientras los demás conductores de 'Hoy' comenzaron a hacer comentarios juguetones sobre la situación, como "Pobrecito, ya quiere llorar", lo que hizo que Nicola riera nerviosamente. Sin embargo, ante la insistencia de Wendy, el conductor trató de aclarar la situación, negando que la infidelidad involucrara a la persona que Wendy había mencionado. "No fue ella, de ahí van a salir a hablar chismes", respondió Nicola entre risas, intentando quitarle peso al asunto.