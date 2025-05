Jefferson Farfán vuelve a estar en el ojo público, esta vez por las fuertes declaraciones de Darinka Ramírez, quien lo denunció por violencia psicológica tras una discusión que habría ocurrido frente a su hija menor. La entrevista exclusiva se emitió en el programa 'Amor y fuego', donde la joven madre contó diversos aspectos de su vínculo con la 'Foquita'

Según Darinka Ramírez, el episodio de violencia se dio en un contexto de tensión familiar y estuvo marcado por palabras hirientes por parte del exjugador. La situación legal, aun en proceso, ha desatado diversas reacciones en redes y medios, especialmente tras conocerse que este conflicto también habría afectado el vínculo entre la menor y Rosario Guadalupe, madre de Farfán.

¿Cómo es la relación entre la madre de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Rodrigo González le consultó a Darinka Ramírez sobre el contacto actual entre su hija y la abuela paterna. “Si la frecuentábamos en su momento cuando todo estaba bien, pero ahora ya no, es su hijo y entiendo”, señaló con visible incomodidad.

Ramírez aseguró que, pese al distanciamiento, nunca le negó a Doña Charo ver a su nieta. “Están las puertas abiertas, para coordinar y vea a la bebé. No puedo quitarle el derecho a mi hija de seguir viendo a su familia”, afirmó. Sin embargo, lamentó que, en medio del conflicto, no haya existido un acercamiento por parte de la madre de Jefferson Farfán. “Yo esperé que se comunique, porque somos mujeres y sentí que no se identificaron conmigo”, expresó.

Doña Charo estaría decepcionada de Darinka Ramírez, según Jefferson Farfán

Semanas atrás, en una entrevista en 'América hoy', Jefferson Farfán reveló que su madre le pidió siempre actuar con cautela respecto a Darinka Ramírez. “Gracias a Dios lo que me dijo mi mamá: ‘no confíes en nadie’. Yo siempre grababa todo y tengo todo grabado acá, donde yo llegaba a cierta hora y me retiraba a cierta hora (...) Mi madre nunca se equivoca, me dijo: ‘Siempre atento, siempre graba las cosas porque uno no sabe qué pueda pasar más adelante’”, declaró la 'Foquita'.

Además, la 'Foquita' confesó que su madre se encuentra afectada por la situación: “Mi mamá está súper decepcionada porque ella ha cumplido un rol, que no lo ha comentado, de mi hija. Ha compartido mucho con mi madre y con mi hija (...) Mi madre me lo advirtió, me dijo que esté preparado”, agregó.