Jefferson Farfán reapareció públicamente a través de una llamada telefónica en el programa 'América hoy', donde se pronunció sobre las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su última hija. El exfutbolista, visiblemente incómodo, decidió aclarar públicamente la naturaleza de su vínculo con la modelo, tras las constantes especulaciones mediáticas.

Farfán fue enfático al rechazar cualquier tipo de relación sentimental con Darinka Ramírez, señalando que el único lazo que los une es la paternidad. Además, abordó el papel que su madre, Doña Charo, ha tenido en esta situación y reveló que, desde un inicio, ella le recomendó protegerse ante cualquier eventualidad.

Las advertencias de Doña Charo a Jefferson Farfán

Durante su intervención, el exfutbolista reveló que su madre, Rosario Guadalupe, más conocida como Doña Charo, le pidió siempre actuar con cautela respecto a Darinka Ramírez. “Gracias a Dios lo que me dijo mi mamá: ‘no confíes en nadie’. Yo siempre grababa todo y tengo todo grabado acá, donde yo llegaba a cierta hora y me retiraba a cierta hora (...) Mi madre nunca se equivoca, me dijo: ‘Siempre atento, siempre graba las cosas porque uno no sabe qué pueda pasar más adelante’”, declaró la 'Foquita'.

Además, Jefferson Farfán reveló que su madre se encuentra afectada por la situación: “Mi mamá está súper decepcionada porque ella ha cumplido un rol, que no lo ha comentado, de mi hija. Ha compartido mucho con mi madre y con mi hija”, dijo, dejando entrever que hay más pruebas que se presentarían en caso sea necesario. “Mi madre me lo advirtió, me dijo que esté preparado”, agregó.

Farfán asegura que Darinka Ramírez lo 'atacó' primero tras incidente con su hija

Durante su entrevista, Jefferson Farfán también abordó la discusión que originó la denuncia por violencia psicológica en su contra. El exfutbolista explicó que estaba jugando con su hija y sus primos en el cuarto de juguetes cuando Darinka Ramírez ingresó abruptamente al lugar. "Ustedes saben que para toda acción hay una reacción. Fue un conflicto, un cambio de palabras entre ambos. Ella salió de la sala, entró al cuarto de juegos y fue directo a atacarme a mí", reveló la ‘Foquita’. Además, agregó que la influencer le dijo "un par de palabrotas" antes de que estallara la discusión.

El exfutbolista reconoció que su reacción no fue la adecuada. “En ese momento no fue la manera, yo eso lo asumo y pido disculpas, por eso”, comentó. No obstante, insistió en que fue la madre de su hija quien provocó el enfrentamiento, pues él solo estaba compartiendo un momento familiar con su hija.