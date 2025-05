En el más reciente episodio de su pódcast 'Enfocados', Jefferson Farfán rompió su silencio sobre la polémica que surgió con Darinka Ramírez, madre de su hija, quien habría utilizado frases del exfutbolista para promocionar emprendimientos. La 'Foquita', conocido por su humor y expresiones características, reveló que ha patentado varias de sus frases más famosas, como “Dame luz” y “Amá Charo”, para proteger su propiedad intelectual y evitar que otras personas las utilicen sin su consentimiento. Además, sorprendió a sus seguidores al asegurar que también registró la frase “Oño”, que habría sido popularizada por su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán defiende a Xiomy Kanashiro y patenta sus frases

Durante la entrevista con Christian Cueva, Jefferson Farfán mostró los papeles que respaldan su patente sobre sus frases más icónicas. El exfutbolista, con una actitud desafiante, explicó que no solo se había defendido frente a la utilización no autorizada de sus frases por parte de otras personas, sino que también había tomado medidas para proteger la expresión “Oño”, que es de Xiomy Kanashiro, su actual pareja. Farfán compartió: “Esa frase también está patentada por si acaso, no estaban preparados para esto, quieren aparecer como sea”. Estas declaraciones sorprendieron a 'Aladino' y su compañero Roberto Guizasola, quienes consideraron que el exfutbolista había tomado medidas drásticas.

Jefferson Farfán se pronuncia tras videos de Darinka Ramírez

El tema de la propiedad intelectual de Farfán surgió en medio de la controversia con Darinka Ramírez, quien había publicado videos publicitarios en TikTok usando las frases del exfutbolista. Aunque no mencionó a la madre de su hija menor directamente, Farfán dejó claro su descontento con el uso no autorizado de su imagen y sus frases. “Debe haber un respeto. El equipo de trabajo, gracias a Dios, ya se encargó de hablar con algunas empresas que están utilizando mi imagen. Tienen que ser más originales”, expresó Farfán con firmeza.

El exfutbolista también presentó con orgullo el certificado de Indecopi que respalda la patente de su icónica frase “Dame luz”, la cual está vigente desde 2024. “Patentado. ‘Dame luz’ y todas mis marcas. ¡Entiendan!”, exclamó, dejando claro que sus expresiones están protegidas legalmente y que no permitirá su uso sin su consentimiento.