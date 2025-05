La cantante Leslie Shaw se encuentra en el centro de una nueva controversia tras pronunciarse públicamente sobre el conflicto legal que mantiene con el compositor Carlos Rincón, vinculado a la autoría del exitoso tema ‘Hay niveles’. En una reciente comunicación con 'Magaly TV, la firme', la artista dio detalles sobre el desacuerdo y afirmó que Rincón estaría intentando quedarse con el 100 % de los derechos de la canción.

De acuerdo con la ‘Barbie de la cumbia’, el compositor le habría propuesto un trato para que cediera el 20 % de autoría que aún le pertenece, ofreciéndole a cambio dos canciones nuevas. Esta inesperada propuesta generó tal molestia en la cantante que decidió incluso prescindir de sus propios abogados.

Leslie Shaw expone intento de Carlos Rincón por quedarse con autoría total de ‘Hay niveles’

El pasado 16 de mayo, durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', se difundieron mensajes de WhatsApp en los que Leslie Shaw detallaba el conflicto que mantiene con el compositor Carlos Rincón por la autoría y el control de la canción ‘Hay niveles’. En los textos, la cantante señala que sus propios abogados le advirtieron que Rincón tenía altas probabilidades de quedarse con el 20 % de autoría que aún le pertenece. “A mí, los abogados me dijeron que el tío me quiere quitar el 20% y que tiene todas las de ganar. Y yo le dije que lo haga”, escribió la artista.

Sin embargo, lo que más indignó a Shaw fue la insólita propuesta que recibió poco después: “El tío les pidió que yo cante dos canciones para su orquesta”, afirmó. Según su testimonio, Carlos Rincón habría querido quedarse no solo con el máster de ‘Hay niveles’, sino también con la autoría total de otras dos canciones a cambio.

Ante esta condición, la 'Barbie de la cumbia' tomó una decisión radical: “Mandé a la mi... al abogado. Le dije que yo no quiero verle la cara a ese señor, menos trabajar con él ni con su orquesta”. La cantante dejó en claro que no aceptará ningún trato que implique ceder derechos, ni volver a colaborar con Rincón.

Leslie Shaw y Carlos Rincón enfrentados

Leslie Shaw y el compositor Carlos Rincón se enfrentaron en vivo en 'Magaly TV, la firme' por la autoría y uso del tema ‘Hay niveles’, luego que la cantante denunciara a Elvia Abril y al grupo boliviano Kumbia Mortal por interpretar la canción sin su autorización. Rincón, quien es dueño del 70 % de los derechos, respondió tajantemente: “Una obra musical, cuando tiene coautores, se supone que los tres tienen que estar de acuerdo. Si ella va a prohibir, o va a permitir que alguien lo haga, tiene que llamarme ”.

Por su parte, Leslie Shaw negó haber recibido algún pago por regalías y confrontó en vivo al compositor. “Carlitos, a mí nadie me ha dado plata. Hasta ahora no he recibido ni un sol de APDAYC”, declaró la intérprete de 'Pendejerete'.