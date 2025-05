Leslie Shaw revela que no logró llegar a un acuerdo con Daniela Darcourt, quien no leyó sus mensajes. Foto: Composición LR/difusión | difusion

Leslie Shaw revela que no logró llegar a un acuerdo con Daniela Darcourt, quien no leyó sus mensajes. Foto: Composición LR/difusión | difusion

Leslie Shaw generó gran atención con sus recientes declaraciones, en las que criticó la carrera de Yahaira Plasencia por no contar con un éxito propio y hacer covers. En medio de esta controversia que ha involucrado a varios cantantes peruanos, Leslie expresó su respeto y amistad hacia Daniela Darcourt.

Durante su visita a Radio Moda, la artista no dudó en hablar sobre Daniela Darcourt. Al ser consultada sobre con cuál cantante le gustaría colaborar, con Daniela o Yahaira Plasencia como opciones, la cantante dejó claro que prefería trabajar con la intérprete de ‘Señor Mentira’. Además, la 'Gringa' hizo una importante revelación sobre una posible colaboración musical entre ambas.

¿Por qué Leslie Shaw no colaboró con Daniela Darcourt?

En su intervención, Leslie Shaw reconoció que en su momento tuvo la intención de colaborar con Daniela Darcourt, con quien formó una gran amistad tras ser invitada a uno de sus conciertos. Sin embargo, al contactarla para proponerle trabajar juntas, no obtuvo respuesta alguna. “Dani me invitó a su show y ahí quedó. Le dije: ‘Dani, hay que hacer una canción’. Ah, ‘sí, gringa’, me respondió y ahí le escribo al interno, ni me lee”, confesó la cantante.

Cuando el locutor de Radio Moda sugirió que esa declaración podría impulsar una colaboración futura, la popular 'Barbie de la cumbia' respondió con humor: “No, ya no”. No obstante, desmintió cualquier tipo de conflicto entre ellas y destacó el respeto y la amistad que mantienen.

Además, explicó que entiende que la salsera prefiera no mezclar la amistad con los negocios: “Somos amigas, pero de repente ella no quiere mezclar la amistad con negocios y eso también es algo bueno, hay un respeto. Ella es una cantante increíble, de repente más adelante quiere que hagamos algo juntas, sería increíble, pero ahorita, me imagino que está full, no”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de un proyecto conjunto en el futuro.

Leslie Show minimiza a Yahaira Plasencia

Durante una reciente conferencia de prensa, Leslie Shaw mostró su descontento con aquellos artistas que prefieren interpretar covers en lugar de crear música original. “En verdad, los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque es robar”, declaró la cantante al referirse a esta práctica.

Además, la 'Barbie de la cumbia' arremetió contra Yahaira Plasencia, conocida por sus versiones de canciones populares. “¿Yahaira? ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto”, aseguró Shaw, dejando claro su postura sobre la cantante.