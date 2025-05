‘La Pánfila’ sorprende al exponer ‘affaire’ con Carlos Vílchez y revela detalles inéditos: "Empezó un vínculo"

La actriz y comediante peruana ‘La Pánfila’ sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su relación con Carlos Vílchez, otro de los grandes nombres del humor local. En una reciente entrevista para el diario Trome, María Victoria Santana recordó con humor y sinceridad cómo surgió este vínculo, aunque aclaró que nunca llegó a consolidarse una relación formal. Ambos coincidieron en el programa cómico ‘Lima Limón’ en la década de los 90, donde nació una amistad que derivó en algunas salidas.

Con su estilo característico, ‘La Pánfila’ relató varios detalles sobre aquel breve acercamiento, desde las primeras impresiones hasta anécdotas curiosas con el vehículo que usaba Vílchez, conocido humorísticamente como 'la sartén'. Además, explicó que su cambio a otro canal fue la razón principal por la que la historia quedó en el pasado, manteniendo una buena relación profesional hasta hoy.

‘La Pánfila’ confiesa relación con Carlos Vílchez y da detalles

María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, reveló que su relación con Carlos Vílchez fue más que una simple amistad, aunque nunca se formalizó. “Carlitos, tan lindo”, dijo entre risas, recordando sus primeras salidas cuando ambos trabajaban en ‘Lima Limón’. En ese espacio, la actriz cómica imitaba a Laura Huarcayo, mientras que Vílchez ya destacaba como un comediante de renombre.

La artista comentó que, aunque salieron en un par de ocasiones, el vínculo nunca pasó a algo serio. Durante la conversación, ‘La Pánfila’ no dudó en narrar con humor cómo Carlos Vílchez la recogía en su auto, apodado “la sartén” por sus características peculiares. “¿Quién no se ha subido a la sartén? No me siento importante por ello, hay un montón de incautas que nos subimos a la sartén”, bromeó. Destacó que el vehículo, de color rojo, se abría de una manera particular, “como los Transformers”, y recordó que el humorista siempre fue un caballero, actitud que mantiene hasta ahora.

Asimismo, Santana mencionó que Carlos solía buscarla hasta su casa en Villa El Salvador, un gesto que valoró como muestra de interés genuino. Sin embargo, el destino intervino cuando ‘La Pánfila’ decidió migrar al programa ‘Astros del humor’ de Mauricio Diez Canseco, transmitido por Panamericana Televisión, lo que terminó por distanciar el acercamiento.

Al ser consultada directamente sobre si fueron “salientes”, respondió con honestidad: “Como cortejándome. Supongo que llegó alguien más fácil…”, dejando en claro que el vínculo quedó en un capítulo cerrado y marcado por circunstancias laborales y personales.