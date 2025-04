María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, y Yiddá Eslava se encuentran en un enfrentamiento legal ante Indecopi, después de que ambas registraran el nombre ‘Mamá con huevos’ para sus respectivos espectáculos.

El conflicto comenzó cuando la exintegrante de 'Combate' registró el nombre el 1 de abril para usarlo en sus shows en vivo, mientras que la actriz cómica lo hizo tres días después. 'La Pánfila', visiblemente indignada, aseguró que lleva cinco años trabajando en ese show, aunque nunca lo había formalizado.

‘La Pánfila’ arremete contra Yiddá Eslava

María Victoria Santana expresó su enfado por la movida comercial de Yiddá Eslava al registrar el nombre ‘Mamá con huevos’ para su show. En una entrevista para ‘Magaly TV, la Firme’, ‘La Pánfila’ criticó duramente a Eslava: “¿Por qué mejor no le pones a tu show ‘Mamá chora’? Porque no tienes creatividad y te agarras lo que no es tuyo. Es un mal ejemplo, tú que eres mamá y que tus hijos están chiquitos, que les enseñes a robar”.

Ante la decisión de Yiddá Eslava de registrar el nombre el 1 de abril, ‘La Pánfila’ también lo hizo el 4 de abril, tres días después. Ahora, ambas están en un proceso legal ante Indecopi, que decidirá en seis meses quién tendrá los derechos sobre el nombre. "Es un nombre comercial y no había necesidad de patentarlo, pero ahora que Yiddá está queriendo apropiárselo como marca, estamos tomando acciones legales. Tenemos que mandar las pruebas de que ese nombre es mío desde hace mucho tiempo", justificó la comediante.

Visiblemente molesta, ‘La Pánfila’ también cuestionó la falta de creatividad de su colega: “Tanta delincuencia hay, tantos extorsionadores, ¿y ahora entre artistas tenemos que estar con esto? ¿No tenías creatividad? Yo digo, si ni siquiera tiene creatividad para ponerle un nombre, no me imagino cómo será el show”. Finalmente, la actriz dejó claro que llevará el caso hasta las últimas instancias ante Indecopi para obtener los derechos sobre el nombre ‘Mamá con huevos’.

Yiddá Eslava responde a las críticas de ‘La Pánfila’

Yiddá Eslava no tardó en defenderse de las fuertes críticas de ‘La Pánfila’, quien mencionó a sus hijos y al padre de ellos en la disputa por el nombre ‘Mamá con huevos’. En su intervención, Eslava destacó que no tolerará que se haga alusión a su familia: “Le recomiendo que tenga más respeto. Puede ser piraña y todo lo que quieras, pero yo jamás me metería con los hijos de nadie, así que no te equivoques (...) Que esté el papá de mis hijos presente o no, eso ya es un tema familiar. O sea, si el papá ve a mis hijos, ¿eso me hace menos mamá? Eso es súper machista”, sentenció la actriz.

Sobre el conflicto en sí, Yiddá explicó que, al realizar su búsqueda en Indecopi, el nombre ‘Mamá con huevos’ estaba disponible, por lo que no sabía que alguien más lo usaba. “Que tú hagas un show, no quiere decir que todo el mundo tenga que enterarse. Un poquito de humildad. Yo, antes de lanzar el nombre, hice la búsqueda en Indecopi y el nombre estaba libre”, enfatizó la ex 'Combate'.

Finalmente, Yiddá Eslava le recomendó a ‘La Pánfila’ aprender a formalizar sus proyectos. “Si es un nombre que ella tanto valora, tanto quiere, mi única recomendación es que ella aprenda a formalizarse”, agregó la actriz.