‘La Pánfila’ se disculpa con Yiddá Eslava por fuertes comentarios sobre su rol de madre: “Estaba muy molesta”

María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, se pronunció este 7 de abril para ofrecer disculpas públicas a Yiddá Eslava, luego de haber emitido comentarios cuestionando su rol como madre. La actriz reconoció que sus declaraciones fueron inapropiadas y expresó su arrepentimiento, asegurando que se encontraba muy molesta en el momento en que las hizo.

Ambas artistas se encuentran actualmente en un conflicto legal por el uso del nombre ‘Mamá con huevos’, el cual ha sido registrado por las dos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para sus respectivos espectáculos.

‘La Pánfila’ reconoce su error y pide perdón a Yiddá Eslava

En la reciente edición de ‘América hoy’, ‘La Pánfila’, se enlazó en vivo para dar su descargo respecto al conflicto legal que mantiene con Yiddá Eslava, luego de que esta última decidiera cambiar el nombre de su show. Santana inició su participación ofreciendo disculpas por haber involucrado a los hijos de Eslava durante la disputa pública.

“Quiero hacer un mea culpa porque Yiddá dice que se ha sentido dolida porque yo he mencionado a los niños, y lo que yo dije es ‘este ejemplo le vas a dar a los niños’. A pesar de todo, yo quiero hacer un mea culpa y pedirle las disculpas del caso. Yo sí le quiero dar un buen ejemplo a mis hijos, que cuando uno comete un error puede tener la decencia de dar las disculpas. Yo estaba muy molesta (...) estaba ofuscada en ese momento. Le pido las disculpas del caso”, declaró la actriz cómica.

Además, Santana se refirió al reciente cambio de nombre que hizo Yiddá Eslava a su espectáculo, el cual ahora se titula ‘Mamá que se respeta’. Según indicó, dicho cambio no soluciona el conflicto legal, ya que la solicitud de registro del nombre ‘Mamá con huevos’ aún sigue activa en Indecopi.

Finalmente, hizo un llamado directo a Yiddá Eslava para que también asuma responsabilidad y dé un paso atrás con el registro. “Y también le pido que así como yo soy gente y soy una mujer adulta y estoy reconociendo que si cometí un error, me estoy disculpando. Ella también desista de la solicitud de Indecopi y, bueno, si se equivocó, solucionemos. Porque cambiar el nombre no es nada”, puntualizó ‘La Pánfila’.

Yiddá Eslava decidió cambiar el nombre a su show

El domingo 6 de abril, Yiddá Eslava anunció mediante sus redes sociales que decidió cambiar el nombre de su show, el cual pasará a llamarse ‘Mamá que se respeta’. A través de un mensaje reflexivo, Eslava remarcó que el respeto está por encima de cualquier controversia pública. “Prefiero quedarme sin huevos y abrirle paso al respeto. El talento no está en el nombre sino en el show”, escribió, dejando claro que prioriza su bienestar emocional.

“No me interesa el escándalo ni entrar en peleas. Prefiero enfocarme en lo que amo: hacer reír, sanar y compartir desde el escenario”, señaló con convicción. Asimismo, Yiddá mencionó que muchas personas le aconsejaron no cambiar el nombre del espectáculo, pero decidió mostrarse firme en su decisión: “Mi tranquilidad no vale un nombre”,

Finalmente, agradeció el constante respaldo de su público y confirmó que su espectáculo se presentará el próximo 8 de mayo en el Teatro Canout.