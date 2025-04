Yiddá Eslava toma radical decisión tras polémica con ’La Pánfila’: “Mi tranquilidad no vale un nombre”

Yiddá Eslava y María Victoria Santana 'La Pánfila', protagonizaron un enfrentamiento público luego de que ambas registraran en Indecopi el mismo nombre para sus respectivos shows: 'Mamá con huevos'. En una reciente entrevista con 'Magaly TV, la firme', la actriz cómica no dudó en atacar a Eslava, acusándola de ser "ratera" y llevando la discusión a un nivel personal al mencionar a los hijos de la influencer.

El ataque no fue bien recibido por Yiddá Eslava, quien, claramente molesta, reprochó a 'La Pánfila' no solo por cuestionar su papel como madre, sino por intentar generar un escándalo mediático en lugar de abordar el tema directamente con ella. Ante esta situación, la exchica reality decidió adoptar una postura clara y firme respecto a su show, buscando preservar su paz mental frente a la controversia.

Yiddá Eslava renombra su show a 'Mamá que se respeta'

Este domingo 6 de abril, Yiddá Eslava anunció a través de sus redes sociales que ha decidido cambiar el nombre de su show, que ahora se llamará 'Mamá que se respeta', en medio de la controversia con María Victoria Santana, 'La Pánfila'. En su mensaje, Eslava dejó claro que para ella el respeto es lo más importante, por encima de los conflictos mediáticos. “Prefiero quedarme sin huevos y abrirle paso al respeto. El talento no está en el nombre sino en el show”, dejando claro que su bienestar personal es más importante que cualquier enfrentamiento.

La actriz y exchica reality también explicó su postura frente a los ataques innecesarios, asegurando que no busca estar envuelta en ellos. "No me interesa el escándalo ni entrar en peleas. Prefiero enfocarme en lo que amo: hacer reír, sanar y compartir desde el escenario", dijo con firmeza. Aunque dijo muchas personas le sugirieron no cambiar el nombre, Yiddá se mantuvo firme en su decisión: "Mi tranquilidad no vale un nombre", sentenció tajante.

Para finalizar, la actriz agradeció el apoyo de su público y anunció que su show se llevará a cabo el 8 de mayo en el Teatro Canout. Además, aseguró que, aunque el nombre cambie, la esencia del espectáculo será la misma.

Yiddá Eslava emitió un comunicado anunciando el cambio de nombre de su show. Foto: difusión.

Yiddá Eslava responde a los ataques de 'La Pánfila'

Yiddá Eslava no tardó en responder a las fuertes críticas de ‘La Pánfila’ en 'Magaly Tv, la firme', después de que mencionara a sus hijos y a Julián Zucchi en medio de la disputa por el nombre 'Mamá con huevos'.

En su intervención, Eslava dejó claro que no permitirá que mencione a sus hijos. “Le recomiendo que tenga más respeto. Puede ser piraña y todo lo que quieras, pero yo jamás me metería con los hijos de nadie, así que no te equivoques... Que esté el papá de mis hijos presente o no, eso ya es un tema familiar. O sea, si el papá ve a mis hijos, ¿eso me hace menos mamá? Eso es súper machista”, afirmó.

Sobre el conflicto relacionado con el nombre, Yiddá explicó que al hacer la búsqueda en Indecopi, el nombre 'Mamá con huevos' estaba disponible, por lo que no tenía idea de que alguien más lo usaba. “Que tú hagas un show, no quiere decir que todo el mundo tenga que enterarse. Un poquito de humildad. Yo, antes de lanzar el nombre, hice la búsqueda en Indecopi y el nombre estaba libre”, aclaró la ex 'Combate'.

Como se sabe, el conflicto comenzó cuando Yiddá Eslava registró en Indecopi el nombre el 1 de abril y, tres días después, el 4 de abril, ‘La Pánfila’ también lo hizo. Es importante destacar que la actriz cómica mencionó que lleva utilizando ese nombre para su show desde hace 5 años.