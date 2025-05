Tras una intensa competencia en la cocina, Vania Bludau se llevó el primer lugar en la décimotercera temporada de 'El gran chef famosos'. La influencer se impuso al exfutbolista Reimond Manco, quien quedó en segundo lugar y Mateo Garrido Leca ocupó el tercer puesto.

La influencer y exintegrante de 'Combate' y 'Esto es guerra' se emocionó hasta las lágrimas durante el programa al expresar su gratitud por el tiempo compartido con sus compañeros del reality. También prometió mantenerlos siempre en su recuerdo y agradeció al público por el respaldo recibido a lo largo de la competencia.

Vania Bludau se lució en la final de 'El gran chef famosos, extremo'

En la gran final, Vania Bludau se enfrentó a Reimond Manco en la preparación del segundo plato tras dejar en tercer lugar a Matías Garrido Lecca. La influencer presentó una canilla de cordero con pasta roja al burro, que fue evaluada por el exigente jurado conformado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Luciano Mazzetti. Su platillo recibió la aprobación unánime, destacando una vez más la destreza culinaria que Vania demostró a lo largo de la competencia.

Antes de que se anunciara oficialmente su victoria en 'El gran chef famosos', Vania Bludau compartió un emotivo mensaje en compañía de su madre y sus amigas más cercanas. Con evidente emoción, la modelo expresó su gratitud por haber formado parte del programa y por los vínculos que construyó a lo largo de la temporada. “Agradecida con la vida, gratitud eterna de haber sido parte de esta convocatoria, de esta gran temporada, de haber conocido a todos estos personajes (sus compañeros) forman parte de mi vida”, afirmó conmovida.

La influencer también aprovechó el momento para pedir que el vínculo con sus compañeros no se pierda y les dedicó unas palabras cargadas de cariño: “Por favor, así como dice Reimond: no se vayan. No los voy a dejar que se vayan”, dijo. La exchica reality agradeció a la producción del programa por la experiencia vivida y tuvo palabras especiales para su madre y sus amigas por el apoyo constante durante la competencia.