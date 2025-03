Patricio Parodi sigue dando de qué hablar tras su salida de 'Esto es guerra'. El exchico reality, que recientemente decidió dar un giro a su carrera y enfocarse de lleno en el mundo del streaming a través de la plataforma Kick, sorprendió a sus seguidores con una inesperada escena durante una de sus transmisiones en vivo. Esta vez, acompañado por el 'guerrero' Piero Arenas, el influencer conocido como 'Bebote', y una creadora de contenidos peruana, el popular 'Pato' aceptó un reto que dejó a todos boquiabiertos: protagonizar un apasionado beso con la joven en plena transmisión.

La situación se descontroló cuando, lejos de esquivar el desafío, Parodi se lanzó sin titubeos y compartió un candente beso con la influencer, desatando una ola de reacciones en redes sociales. El momento no tardó en viralizarse, especialmente porque desde el término de su romance con Luciana Fuster, no se le había visto en una situación comprometedora, salvo un reciente ampay con Flavia Arévalo.

Patricio Parodi se 'desata' en Kick y besa a joven influencer

La transmisión en vivo de Patricio Parodi en Kick no solo dejó un beso apasionado como sorpresa, sino que fue subiendo de tono a medida que avanzaban los minutos. En un ambiente distendido y lleno de risas, el exintegrante de 'Esto es guerra' aceptó un reto que lo llevó a besar a una influencer peruana frente a miles de espectadores conectados. Pero eso no fue todo: minutos después, protagonizó un inesperado 'beso de 3' junto al influencer peruano como 'Bebote', y otra creadora de contenido nacional, desatando la euforia del público que no dudó en viralizar el momento.

La nueva etapa de Parodi como streamer ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes celebran su espontaneidad y autenticidad frente a las cámaras. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “Este es el verdadero Patricio Parodi”, “Dame show, Patito, dame show” y “Quédate en Kick, no regreses a EEG” son solo algunas de las frases que se repiten en TikTok y Twitter.