Luciana Fuster niega estar embarazada de su novio Juan Morelli y expone imagen de su barriga

La ex Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía en la que mencionaba sus antojos de hot dogs. De inmediato, surgieron especulaciones sobre un posible embarazo con su novio, el músico colombiano Juan Morelli.

Sin embargo, la modelo peruana y exintegrante de ‘Esto es guerra’, de 26 años, no tardó en romper su silencio y desmentir rotundamente las especulaciones sobre estar esperando un bebé.

Luciana Fuster confirma a sus seguidores no estar embarazada

Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores el martes 4 de febrero al compartir un video en el que se le ve cocinando con la frase: "Tenía antojo de hot dog". Sin embargo, lo que parecía una publicación casual desató una ola de especulaciones entre los usuarios, quienes no tardaron en preguntarle si estaba esperando un bebé. Comentarios como "Bebé en camino" y "Baby Lu en camino" llenaron su post en cuestión de minutos.

Ante la creciente curiosidad, la Miss Grand International 2023 no tardó en reaccionar. A través de sus historias de Instagram, la modelo aclaró de manera contundente que no está embarazada y desmintió los rumores sobre una posible llegada de un hijo con su novio colombiano.

Publicación hecha de Luciana Fuster en redes sociales. Foto: Instagram.

“No puede ser que ayer por escribir “tenía antojo de hot dog” y no “me provocó hot dog”, ya especularon que estoy embarazada… No amigos, no lo estoy”, escribió Fuster en un clip en el que presume su barriga.

Luciana Fuster presume su relación con Juan Morelli en Instagram

Luciana Fuster no dejó pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores los mejores momentos de su cumpleaños número 26. A través de su cuenta de Instagram, la Miss Grand International publicó una serie de imágenes de la especial celebración, donde sorprendió al posar por primera vez junto a su novio.

En la instantánea, se puede ver a Luciana disfrutando de una noche de bowling mientras es abrazada por la cintura por Morelli. Con una gran sonrisa, la modelo sostiene del hombro a su pareja, dejando en claro lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida. “Resumen de un cumpleaños muy muy feliz. Gracias a todos por sus saludos y buenos deseos. Los amo”, compartió la modelo peruana, donde también se mostró con sus amistades.