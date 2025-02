Piero Arenas se pronunció públicamente para aclarar el malentendido que surgió en redes sociales, luego de que un video viral lo mostrara insinuando una supuesta infidelidad de Luciana Fuster a Patricio Parodi. La controversia generada por sus declaraciones desató críticas contra la modelo e influencer, lo que lo llevó a ofrecer disculpas públicas y explicar lo sucedido en el programa 'Espectáculos' de América TV.

Según Piero Arenas, su comentario fue sacado de contexto y nunca tuvo la intención de afectar la imagen de Luciana. Además, el chico reality afirmó que todo se trató de una confusión y que sus palabras fueron malinterpretadas, lo que terminó alimentando la polémica en redes sociales.

Las disculpas de Piero Arenas tras decir que Luciana Fuster le fue infiel a 'Pato' Parodi

Durante su intervención en 'Espectáculos', Piero Arenas detalló cómo ocurrió el malentendido. Explicó que el video fue grabado mientras él y Patricio Parodi disfrutaban de un día en la playa con amigos. En la grabación, Parodi conversaba con un grupo sobre el tema de la infidelidad, y en ese instante, Arenas hizo un comentario dirigido a otras personas, lo que desató la controversia.

“Estábamos en la playa con Patricio, quien estaba con otro grupo hablando, y yo estaba con otro grupo de señoras. Justo en el video se ve que Pato le pregunta a la señora qué opina acerca de la infidelidad y yo justo le digo a la señora: 'pregúntale por Luciana'”, explicó Arenas.

El chico reality enfatizó que nunca haría un comentario que pudiera afectar la reputación de alguien, especialmente la de una amiga cercana. “Quieren mezclar eso. Yo nunca diría eso, nunca me metería en la vida de otras personas, porque terceros salen sobrando. Yo no sé nada de la vida privada de ellos dos. Patito es muy amigo mío, pero no me cuenta sus problemas personales que tiene en su vida amorosa”, agregó.

Piero Arenas aseguró que tergiversaron su comentario sobre Luciana Fuster

Tras la ola de críticas que se desató en redes sociales, Piero Arenas pidió disculpas públicas a Luciana Fuster y aclaró que su comentario fue completamente tergiversado. “Le pido disculpas a Lucianita (...) Yo nunca dije eso, se tergiversó todo en ese momento. El comentario de Pato y mi comentario se juntaron. Quisieron crear algo para dañar la imagen de Luciana”, afirmó Arenas en su entrevista con América TV.

El chico reality pidió a sus seguidores y a los usuarios de redes sociales a no generar especulaciones sobre temas que pueden afectar la imagen de terceros. “Simplemente, eso, quería disculparme con ella, con la gente. Que no especulen cosas”, concluyó Arenas, esperando cerrar la controversia.