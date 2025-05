Florcita Polo, hija de Susy Díaz, fue acusada de incumplir un acuerdo para animar un evento por el Día de la Madre en un sauna restobar del distrito de San Juan de Miraflores. La influencer recibió un adelanto de S/500 por su participación, pero no se presentó al show, según declaraciones del propietario del establecimiento, quien lamenta la falta de un contrato formal.

El evento, promovido con la imagen de Flor Polo a través de las redes sociales del Charly Hotel Sauna y Restobar, se llevó a cabo el pasado 10 de mayo, pero sin la presencia de la figura prometida. La ausencia de la ex Miss Mundo Latina provocó la molestia de los asistentes, quienes exigieron una explicación y hasta pidieron la devolución del dinero. “Devuelva la plata”, reclamó una de las asistentes, mientras el animador del evento calificó la situación como una “tremenda falta de respeto”.

Dueño de sauna acusa a Flor Polo de incumplir con acuerdo con sauna para animar

El propietario del Charly Hotel Sauna y Restobar denunció públicamente que Florcita Polo no solo incumplió con el compromiso de presentarse al evento, sino que además evitó responder llamadas y mensajes tras recibir el pago anticipado. “Me asesoré con mi abogado y me aconsejó ir hasta las últimas consecuencias. La administradora, que es mi esposa, le manda mensajes por WhatsApp y ella solo deja en visto”, relató el dueño.

Asimismo, reconoció que el error fue no haber formalizado el acuerdo mediante un contrato legal, lo cual complica las acciones que podrían emprenderse para recuperar el dinero. A pesar de la controversia, el evento por el Día de la Madre se realizó, aunque con un público decepcionado por la ausencia de la invitada principal.

Previo al evento, Flor Polo se comunicó vía WhatsApp con la administradora del sauna para advertir que no promocionaría su participación en redes sociales por motivos de seguridad. La influencer señaló que está siendo víctima de extorsión y amenazas. “No puedo exponerme y no puedo decir que estaré en tal lugar a tal hora. Espero que me entiendas”, escribió.