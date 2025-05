La reciente fiesta de cumpleaños de Kiara Lozano generó gran atención entre sus seguidores. La joven artista, integrante de Corazón Serrano, organizó una celebración en su tierra natal, Rumisapa, rodeada de amigos cercanos y familiares. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue la notoria ausencia de las demás integrantes de la agrupación femenina, lo que despertó una ola de comentarios y especulaciones.

Muchos usuarios cuestionaron por qué ninguna de sus compañeras estuvo presente en un día tan importante para ella. Las críticas no tardaron en llegar, recordándole además a Lozano una anterior declaración donde afirmaba no tener amigas dentro del grupo. Ante esto, la cantante decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación. Según explicó, la fiesta coincidió con un día libre para todas, y las demás integrantes decidieron usar ese tiempo para estar con sus respectivas familias. “¿Van a ir a una fiesta en sus días libres? Imposible”, expresó, dejando en claro que no hubo ningún conflicto ni distanciamiento.

Cumpleaños de Kiara Lozano, cantante de Corazón Serrano

Pese a los comentarios divididos, Kiara Lozano fue vista disfrutando de su cumpleaños con alegría y naturalidad. Rodeada de personas cercanas, la artista no dejó que la polémica ensombreciera su día. Las imágenes compartidas mostraban un ambiente cálido y festivo, con música, baile y mucha emoción.

Días después, la cantante se reincorporó sin inconvenientes a las presentaciones del grupo Corazón Serrano, dejando claro que la situación no afectó la dinámica interna ni el trabajo conjunto. Incluso se la vio compartiendo escenario con sus compañeras con la misma energía de siempre. De este modo, Kiara cerró el capítulo demostrando que su fiesta fue un asunto personal y que la armonía profesional dentro de la agrupación se mantiene intacta.

Su relación con Corazón Serrano

Kiara Lozano confiesa cómo es realmente la relación del grupo y no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre el tipo de vínculo que mantiene con sus compañeras de Corazón Serrano. Aunque hay una relación cordial entre todas, no considera a ninguna como una amiga cercana. “Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas”, respondió.

Lejos de generar polémica, la artista también aprovechó para destacar la importancia de mantener un entorno profesional armonioso, incluso sin vínculos personales profundos. “Tienes que saber lidiar con los compañeros del trabajo positivamente y llevar un ambiente laboral positivo”, agregó, sugiriendo que la clave está en el respeto mutuo y el compromiso con el grupo, más allá de las amistades.