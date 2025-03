Kiara Lozano, reconocida por su impresionante talento vocal y carisma sobre el escenario, se ha pronunciado públicamente después del incidente ocurrido durante un concierto de Corazón Serrano en Otavalo, Ecuador. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la cantante respondió a los comentarios de sus seguidores acerca de un video viral en el que un bailarín tuvo un comportamiento inapropiado mientras ella se presentaba en el escenario.

El video del incidente, que rápidamente circuló por redes sociales, captó la atención de los seguidores del grupo y generó una ola de críticas hacia el bailarín. A pesar de la controversia, Lozano mantuvo la calma y continuó con su presentación profesionalmente. En su declaración, la cantante aseguró que no se sintió incómoda durante el momento, pero que sí le sorprendió la actitud del bailarín.

Kiara Lozano se pronuncia tras impase con bailarín

En su transmisión en TikTok, Kiara Lozano explicó que no está de acuerdo con los comentarios que la culpaban por el comportamiento del bailarín. Según algunos usuarios, la cantante estaba realizando un baile sensual, lo cual, según ellos, provocó la acción inapropiada del bailarín. "Me culpaban y eso no me parece. Me quieren decir que uno no es libre de bailar como quiere", expresó la vocalista, dejando en claro su postura sobre la libertad artística en el escenario.

La artista de 23 años resaltó que tanto ella como sus compañeras de Corazón Serrano están enfocadas en su performance y en ofrecer lo mejor en el escenario, sin estar pendientes de las acciones de los bailarines. Además, aclaró que, aunque no se sintió incómoda en ese momento, la actitud del bailarín la tomó por sorpresa. “Vi lo que estaba haciendo y no lo esperaba”, comentó la cantante, quien aseguró que, a pesar del incidente, logró mantener su profesionalismo y continuar con la presentación sin que esto afectara su desempeño.

¿Qué pasó entre Kiara Lozano y un bailarín en concierto de Corazón Serrano?

El incidente ocurrió durante una de las presentaciones de Corazón Serrano en Otavalo, Ecuador, donde Kiara Lozano, una de las voces más destacadas del grupo, se encontraba interpretando la canción 'El estúpido'. Mientras ella realizaba unos movimientos sensuales, un bailarín se acercó, se agachó y la miró de una manera que muchos consideraron inapropiada. El gesto sorprendió a la cantante, quien, visiblemente confundida, reaccionó mirando a su compañera Milagros Díaz y posteriormente al público con un gesto de desconcierto.

El video que captó este momento rápidamente se viralizó en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, provocando reacciones divididas entre los fans de Corazón Serrano. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios expresaron su indignación: "Una falta de respeto hacia Kiara Lozano", "El bailarín no tenía derecho a hacer eso", y "Qué vergüenza para la profesionalidad del grupo", fueron algunas de las reacciones más comunes.