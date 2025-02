La cantante de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina, compartió su profundo dolor tras la pérdida de su bebé hace ocho meses. La artista piurana, quien ha conquistado al público con su voz y carisma, aseguró que sigue recordando a su hijo y que, en su mente y corazón, siempre será mamá.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube 'QQQuéntamelo todo', la cantante de Corazón Serrano habló sobre cómo ha enfrentado este doloroso momento y cómo el apoyo de su familia, amigos y seguidores ha sido fundamental para su proceso de sanación.

Ana Lucía recuerda al bebé que perdió hace 8 meses

Han pasado ocho meses desde que Ana Lucía Urbina sufrió la pérdida de su bebé, fruto de su relación con Edwin Guerrero, uno de los fundadores de Corazón Serrano. Durante la entrevista, la cantante expresó que no hay día en el que no piense en su pequeño. "A veces cuento los días y digo: bueno, hubiera tenido 8 meses o me faltaría un mes", comentó.

La talentosa artista, reconocida por sus interpretaciones de temas como 'En qué brazos estará' y 'Tomando cerveza', confesó que cada vez que ve un bebé, recuerda con nostalgia a su pequeño. "Siempre que me preguntan si soy mamá, yo digo que sí, mi bebito está en el cielo", afirmó emocionada.

Asimismo, Ana Lucía mencionó que ciertas canciones la hacen conectar profundamente con su pérdida. "Cuando canto 'Hasta la raíz', es con la que más me identifico. A veces se me entrecorta la voz, pero es el destino, Dios hace las cosas por algo", expresó conmovida. “Para mi mente, yo soy mamá", añadió.

El tatuaje que Ana Lucía hizo en memoria del bebé que perdió

Para mantener vivo el recuerdo de su hijo, Ana Lucía Urbina decidió hacerse un tatuaje especial. La cantante compartió con sus seguidores el diseño que se hizo en honor a su bebé: una madre besando a un pequeño ángel, acompañado de un corazón, un símbolo de amor eterno.

"Me hice un tatuaje de mi bebé porque todo pasa por algo", reveló Ana Lucía durante la entrevista. Además, en su cuenta de Instagram publicó un video en el que mostró el diseño, acompañado de la frase "Te amo, mi bebé". A pesar de que la pérdida de su hijo fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, la cantante encontró fortaleza en el cariño de sus seguidores. "Gracias a Dios tengo fans que me quieren mucho, siempre me recuerdan que hay que ser fuerte", expresó.