El reciente desencuentro entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria ha dejado claro que las diferencias entre ambas van más allá de una simple rivalidad. Durante la llamada ‘Boda del año’, el intercambio de palabras entre Mario Irivarren y la empresaria sobre Vania Bludau desató una serie de reacciones. Como resultado, la modelo arequipeña tomó la decisión de terminar su relación tras dos años de noviazgo. Sin embargo, lo que realmente ha acaparado la atención es la respuesta de Onelia a las críticas sobre sus inicios en la televisión, que podría estar dirigida a la empresaria de Gamarra.

En una reciente entrevista, Onelia Molina dejó claro que su presencia en los medios no se debe a ser la pareja de ningún hombre famoso. A pesar de las especulaciones en las redes sociales, la modelo defiende su trayectoria como fruto del esfuerzo personal y de su constancia en los castings, desmarcándose de cualquier insinuación de que llegó a la televisión únicamente por sus romances.

Onelia Molina habría mandado fuerte mensaje contra Alejandra Baigorria

En su participación en el programa 'América espectáculos', Onelia Molina dejó en claro que no depende de nadie para alcanzar sus logros en la televisión. “Las personas llegan y te suman. No creo que ellos definan lo que yo soy porque vengo trabajando constantemente. Yo he venido de un casting a nivel nacional, a mí nadie me regaló el título, yo no entré por ser pareja de alguien”, expresó Molina, mostrando seguridad sobre su carrera profesional.

Estas palabras, según varios usuarios en redes, estarían dirigidas de manera indirecta hacia Alejandra Baigorria. La empresaria, quien también alcanzó la fama al participar en el reality 'Combate' mientras mantenía un mediático romance con Mario Hart, ha sido señalada por muchos como alguien que llegó a la televisión principalmente por su relación con el conductor. Aunque la 'rubia' supo construir su propio camino en los medios y en el mundo empresarial, la sombra de su relación con el piloto de autos sigue siendo un tema de conversación constante.

¿Cómo ingresó Onelia Molina a la televisión nacional?

El 2022, 'Esto es guerra' sorprendió a todo su público al anunciar un casting a nivel nacional con el objetivo de buscar nuevos rostros para el reality. Arequipa, Lima, Tarapoto fueron algunas de las sedes donde se desarrolló el proceso de selección y fue de la primera ciudad en mención donde salió el nombre de Onelia Molina.

Tras un arduo proceso, en el cual se enfrentó a diversos obstáculos y desafíos, logró inscribir su nombre en la lista oficial de participantes de 'Esto es guerra' y desde aquel entonces, se ha mantenido en la pantalla, destacando por su competencia y posicionándose como una de las mejores competidoras.