Laura Spoya sorprendió a más de uno al anunciar su retiro de ‘La noche habla’ este miércoles 9 de abril. La modelo peruana explicó que su salida se debía principalmente a un desgaste mental y, sobre todo, a su deseo de pasar más tiempo con sus hijos.

La también influencer se despidió en vivo de sus compañeros Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy Zahory. Semanas atrás, ya había despertado rumores sobre su continuidad al ausentarse del programa durante dos noches consecutivas.

Laura Spoya tuvo emotiva despedida en ‘La noche habla’

Durante la más reciente emisión de 'La noche habla', Tilsa Lozano sorprendió al anunciar en vivo que Laura Spoya había tomado una decisión crucial pensando en el bienestar de sus hijos. “Es una sorpresa que nadie se lo espera, a nosotros nos ha dejado conmovidos. Entendemos que a veces, sobre todo cuando somos mamás, tenemos que tomar decisiones que tal vez no sean las que queremos, pero siempre una buena madre prioriza el tiempo con nuestros hijos”, expresó antes de presentar un emotivo video de despedida que recopilaba los momentos más destacados de Spoya en el programa.

Acto seguido, la ex Miss Perú tomó la palabra para explicar los motivos detrás de su sorpresiva salida del programa, que apenas lleva un mes al aire. El cansancio acumulado y su deseo de pasar más tiempo con sus hijos fueron factores determinantes en su decisión. “Muchas veces uno tiene que tomar decisiones en base a su familia y salud mental. Tengo dos hijos pequeñitos y llego a mi casa casi a la 1 a. m. y me despierto todos los días a las 6:30 a. m., y eso es algo que yo no puedo cambiar, porque realmente el tiempo de mis hijos es súper importante (…) He tenido que tomar la decisión de retirarme de 'La noche habla' para cuidar ese vínculo que tengo con mis hijitos y por un tema de salud mental. Soy una persona súper energética, y ustedes lo saben, y honestamente estaba bastante desgastada porque es un ritmo complicado”, confesó Laura Spoya visiblemente emocionada.

La salida de la conductora se da en un momento en que su agenda se encuentra especialmente recargada. Además de haber formado parte de 'La noche habla', Laura actualmente conduce el programa 'Al sexto día' y participa en el pódcast 'Good time'. Finalmente, aprovechó la ocasión para agradecer a quienes confiaron en ella para este proyecto televisivo. “También agradecer a Infinito y a Panamericana por la confianza”, añadió.

Laura Spoya tuvo fuerte polémica con influencers

A finales de marzo, Laura Spoya estuvo en el centro de la polémica tras compartir un incómodo episodio que vivió durante un viaje a Cusco. Según relató en 'Good time', el pódcast que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, un grupo de influencers cuestionó su vestimenta por no coincidir con la paleta de colores que la marca había sugerido para la ocasión.

“No leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, eso no va con mi personalidad, esos colores son aburridos”, explicó la conductora de forma contundente.