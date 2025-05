Onelia Molina anunció su ruptura con Mario Irivarren después de dos años de relación, un quiebre que se dio tras la polémica generada por el matrimonio de Alejandra Baigorria. Todo comenzó cuando se viralizó un vídeo donde el chico reality expresaba su deseo de contactar a su expareja, Vania Bludau.

En una entrevista con 'Mande quien mande', Onelia Molina reveló que decidió terminar su relación con Irivarren el pasado miércoles, justo antes de ser captados juntos en su casa por el programa 'Amor y fuego'. Según la participante de 'Esto es guerra', ambos tuvieron una conversación seria sobre el futuro de su relación, que fue el punto de inflexión para tomar la decisión de separarse.

Onelia Molina confirma su ruptura con Mario Irivarren y aclara ampay

En una conversación sincera con María Pía Copello en 'Mande quien mande', Onelia Molina confirmó que decidió poner fin a su relación con Mario Irivarren. También aclaró que las imágenes recientes en las que fueron captados saliendo juntos de su casa después de pasar la noche no reflejan una posible reconciliación, como se ha insinuado. La odontóloga explicó que Mario se quedó en su casa tras una conversación en la que ambos tomaron la decisión de finalizar su relación.

Aunque no precisó qué se dijeron respecto al vídeo viral sobre Vania Bludau, Onelia destacó que fue un momento muy emotivo para los dos. “Tuvimos una relación de 2 años, nos quedamos conversando hasta muy tarde. Somos humanos y hay mucho cariño de por medio. Siento que ese día nos abrimos tanto y soltamos tanto, que yo a Mario ese día me despido y no me despido mal. Me despido con un abrazo, deseándole lo mejor. Ese día nos abrazamos y nos quedamos dormidos”, compartió Onelia, detallando el cierre emocional que tuvo esa última conversación con su ahora expareja.

Por otro lado, Onelia Molina afirmó sentirse tranquila tras esa conversación y destacó que, a pesar de la ruptura, seguirán viéndose debido a su trabajo en 'Esto es guerra' y su círculo de amigos común. “Creo que lo voy a ver todos los días en el programa, tenemos el mismo círculo de amigos. Yo lo quiero mucho a Mario y nos van a ver juntos. No será la última vez que nos vean juntos. Lo que sobró en esta relación, aunque algunos no lo quieran ver, es amor, respeto y mucha paz en su momento”, concluyó.

Onelia Molina duda de las disculpas de Alejandra Baigorria

En otro momento de la entrevista, Onelia Molina confesó que, aunque en un principio sintió que las disculpas de Alejandra Baigorria eran sinceras, tras los tensos momentos vividos en la boda de la empresaria y Said Palao, comenzó a dudar de su genuinidad. Cuando Mario Hart le preguntó directamente si aún consideraba sinceras las disculpas, a lo que la odontóloga respondió con franqueza: "No lo sé".

La odontóloga explicó que su decisión de acercarse a Alejandra y empezar una nueva etapa como amigas no fue una acción impulsiva, sino un deseo genuino de dejar atrás el pasado. "Recibí sus disculpas y las cosas se dieron así", comentó, añadiendo que asistió a la boda con la mejor de las intenciones. “Fui con la mejor de las ondas, la mejor de las actitudes, deseándole lo mejor. Fui con una actitud de un nuevo comienzo”, afirmó. A pesar de los momentos incómodos durante el evento, Onelia aseguró que no guarda rencores y sigue deseando lo mejor para los recién casados. "Les deseo lo mejor del mundo y que les vaya mejor", concluyó.