La situación entre Onelia Molina y Mario Irivarren sigue acaparando titulares, luego de que se hiciera pública una conversación entre Alejandra Baigorria y el conductor de 'Good Time' sobre la exnovia de Irivarren, Vania Bludau. Las declaraciones de Baigorria, quienes aclaró que su intención era evitar malentendidos en su boda, solo encendieron más la polémica, llevando a una crisis entre Mario e Onelia. Sin embargo, la 'guerrera' parece estar tomando una dirección distinta a la esperada, al ser ampayada en una situación cercana con un misterioso hombre.

Onelia Molina es vista con hombre que no es Mario Irivarren

En un reciente avance de 'Amor y fuego', Onelia Molina fue captada en una discoteca, en donde aparece muy cariñosa con un hombre no identificado. Las imágenes mostraron a la odontóloga siendo abrazada por el hombre de manera confiada, lo que desató rumores sobre una posible ruptura con Mario Irivarren. Aunque la identidad del hombre sigue siendo un misterio, las imágenes han dado mucho de qué hablar, sobre todo porque fueron difundidas justo después de las declaraciones de la esposa de Said Palao.

Por otro lado, Onelia Molina fue vista en redes sociales junto a Macarena Vélez, expareja de Said Palao, en un encuentro amistoso. Las fotos compartidas en Instagram mostraron a ambas tomando de la mano y disfrutando de un momento juntas, lo que no pasó desapercibido para los seguidores de las chicas reality. Macarena Vélez, quien ya había mostrado su apoyo a Onelia durante la controversia, ha estado cerca de la arequipeña en estos momentos de tensión, siendo vistas juntas en más de una ocasión.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre Onelia Molina?

Durante su entrevista desde en 'Esta noche', Alejandra Baigorria fue consultada sobre la polémica generada tras su conversación con Mario Irivarren durante su boda. La empresaria aclaró que en ningún momento quiso causar un problema entre Mario y Onelia Molina: “Bueno, yo no me siento quién para aconsejar a nadie, no quería que esto pasara en ningún momento, jamás, somos mujeres”.

También señaló que la situación fue malinterpretada debido a que no se mostró la conversación completa. En ese sentido, aseguró que nunca le pidió a Mario que contactara a su ex, Vania Bludau. Finalmente, reafirmó su disposición a llevar las cosas en buenos términos con la actual pareja de Irivarren. “Entonces, ellos van a tener que hablar y tomar la decisión de qué es lo mejor para ambos y yo voy a estar feliz, si Mario es feliz. Mi posición siempre será la misma con respecto a Onelia: abrirle las puertas de mi casa para conversar, para conocernos los cuatro. No tendría por qué cambiar”, concluyó la 'Gringa de Gamarra'.