A 15 años de la trágica muerte de Alicia Delgado, un sorprendente giro en el caso ha vuelto a causar revuelo en el ámbito judicial y del espectáculo. César Mamanchura, quien cometió el asesinato, ha realizado una confesión que podría cambiar todo lo que se sabía hasta ahora. María Velásquez, reconocida como 'La mecánica del folclore', compartió, en una entrevista para 'Evidencia oculta', un testimonio impactante que pone en entredicho la versión oficial sobre el crimen que terminó con la vida de la 'Princesa del Folklore'.

En esta nueva revelación, Mamanchura parece haber dejado claro que actuó de forma independiente, sin la intervención directa de Abencia Meza, quien fue condenada a 30 años de prisión como autora intelectual del crimen. Esta revelación, difundida por el programa dominical de América TV, podría ser crucial para reabrir el caso y reexaminar la culpabilidad de la acusada.

'Mecánica del folclore' revela testimonio de César Mamanchura sobre Alicia Delgado

La conversación de María Velásquez con César Mamanchura, el hombre que confesó haber ejecutado el crimen de Alicia Delgado el 24 de junio de 2009, ha desatado una ola de especulaciones y cuestionamientos sobre el proceso judicial que terminó con la condena de 30 años para Abencia Meza. Según lo contado por la 'Mecánica del folclore', durante una conversación con Mamanchura, le preguntó directamente si fue él quien cometió el asesinato, a lo que el confeso autor material del crimen respondió afirmativamente, detallando los hechos de manera estremecedora.

"En un momento cuando ya pasó (todo), le pregunté '¿tú lo hiciste?' y él me dijo que sí. Me detalló y fue terrorífico lo que me dijo. Después le dije 'dime la verdad, ¿Abencia te mandó?'. Me dijo que no y se cortó la comunicación", indicó 'La mecánica del folclore'.

Lo que realmente ha puesto en tela de juicio la culpabilidad de Meza es la respuesta de Mamanchura cuando Velásquez insistió en saber si Abencia lo había ordenado. Según su testimonio, él cortó la comunicación inmediatamente después de afirmar que no fue así. Esta afirmación contradice la versión oficial, que sostiene que Abencia Meza fue la autora intelectual del asesinato de la cantante. La revelación de esta conversación podría significar un cambio radical en la dirección de la investigación, reabriendo el caso y generando nuevos interrogantes sobre los responsables del crimen.

Caso Alicia Delgado conmocionó a todo el Perú

El asesinato de Alicia Delgado dejó una profunda huella en la sociedad peruana. Conocida como la 'Princesa del Folklore', la cantante era una de las artistas más queridas y respetadas del país, cuya vida terminó de forma trágica en su departamento en Surco. Su muerte fue particularmente brutal, marcada por signos de tortura y múltiples puñaladas, lo que generó un gran revuelo en los medios y en la opinión pública.

Careo entre Abencia Meza y César Mamanchura.

Desde el inicio, las sospechas recayeron sobre Abencia Meza, otra cantante del género, con quien Alicia mantenía una relación de amistad y colaboración profesional. Sin embargo, también había tensiones y celos entre ambas, lo que dio lugar a varias denuncias previas por agresiones. Antes de su muerte, Delgado había grabado un video en el que responsabilizaba a su pareja en los escenarios si algo le sucedía, lo que agregó más misterio al caso.

La aparición del auto de Alicia en manos de un familiar de Meza fue otro detalle que contribuyó a que las sospechas se centraran en ella. Finalmente, tras una serie de pruebas y testimonios, Abencia fue condenada a 30 años de prisión por el asesinato de Alicia, aunque siempre ha mantenido su inocencia. Esta nueva confesión de Mamanchura abre la posibilidad de que la justicia haya sido injusta con la acusada, generando un debate que sigue vivo en las mentes de los peruanos.