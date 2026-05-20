Juntos por el Perú responde a Fuerza Popular: "Si ellos tienen 100.000, nosotros tendremos 100.001"

Ernesto Zunini respondió a lo sostenido por Fuerza Popular respecto a sus personersos para segunda vuelta | Composición: LR.

Ernesto Zunini respondió a lo sostenido por Fuerza Popular respecto a sus personersos para segunda vuelta | Composición: LR.

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Responden al fujimorismo. Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú (JP) y vocero de la agrupación política, señaló que se reforzarán con un buen número de personeros para la segunda vuelta electoral. Estas declaraciones llegan luego de que Fuerza Popular señalara que para la segunda vuelta esperan contar con 100.000 personeros.

“Vamos a trabajar por cubrir todas las mesas posibles, especialmente donde ya nos tienen acostumbrados a cuestionar los votos de la ciudadanía. En las mesas en donde tenemos mayor respaldo es donde más debemos esforzarnos por cuidar el voto ciudadano. Si Fuerza Popular tendrá 100.000 personeros, Juntos por el Perú tendrá 100.001 personeros”, indicó el vocero de JP a RPP.

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Desde el equipo de Roberto Sánchez se confirmó que en los próximos días el candidato visitará regiones del norte del país como La Libertad, Piura y Lambayeque.

Un personero es la persona que representa a un partido político o a un candidato durante unas elecciones. Su trabajo principal es vigilar que tanto la votación como el conteo de votos se realicen de manera correcta, transparente y siguiendo las reglas establecidas. En términos simples: el personero funciona como un 'fiscalizador' del partido político dentro del proceso electoral para asegurarse de que no haya fraude ni errores.

Keiko Fujimori presenta a Luis Dyer como jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció la incorporación de Luis Dyer como responsable del equipo de personeros del partido para la segunda vuelta electoral. La candidata resaltó la necesidad de fortalecer la presencia de representantes en las mesas de votación con miras a los comicios del 7 de junio.

Durante su intervención, Dyer indicó que en la primera vuelta la agrupación política desplegó alrededor de 22.000 personeros a nivel nacional. Además, aseguró que para esta nueva etapa electoral esperan ampliar esa cifra y alcanzar, por lo menos, 100.000 representantes en todo el país.

La presentación del grupo de personeros, denominado por Fuerza Popular como 'Defensores del Perú', contó también con la presencia de personajes vinculados al deporte y al entretenimiento. Entre los asistentes estuvieron el exfutbolista Luis Guadalupe, conocido como 'Cuto', y el humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita.