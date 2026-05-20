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Política

Andrés Hurtado: Fiscalía solicita 30 años de prisión contra exconductor de TV por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía también pidió 24 años de cárcel para la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, además de millonarias multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ambos son investigados por una presunta red de sobornos y favores irregulares.

Fiscalía pide 30 años contra 'Chibolín' por presunto tráfico de influencias. Foto: difusión
Fiscalía pide 30 años contra 'Chibolín' por presunto tráfico de influencias. Foto: difusión
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La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 30 años de prisión contra Andrés Hurtado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. El exconductor de televisión, conocido como 'Chibolín', cumple actualmente prisión preventiva en el penal de Lurigancho, mientras avanzan las investigaciones por una presunta trama de corrupción vinculada a favores judiciales y pagos ilegales.

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De acuerdo con el requerimiento fiscal difundido por medios nacionales, el Ministerio Público también pidió que Hurtado pague multas superiores a S/2 millones. El documento incluye un monto de S/760.415 por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, además de S/1′520.830 por cohecho activo específico. La Fiscalía también solicitó 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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La acusación fiscal también alcanza a Elizabeth Peralta, suspendida de sus funciones y recluida en el penal de Chorrillos. El Ministerio Público pidió 24 años de prisión en su contra y multas que superan los S/282.000. Según la tesis fiscal, Peralta habría recibido pagos ilegales para intervenir en favor de intereses particulares relacionados con el caso investigado.

Las investigaciones apuntan a que Andrés Hurtado habría intervenido para beneficiar a una empresa familiar vinculada a un presunto tráfico ilegal de oro. La Fiscalía sostiene que el exconductor buscó recuperar cerca de 100 kilos de oro incautados a cambio de una comisión de un millón de dólares. A este proceso se suma otro caso abierto contra Hurtado por presuntas irregularidades en un trámite migratorio realizado en 2019 por el futbolista Roberto Siucho, por el que la Fiscalía solicitó más de cuatro años de cárcel.

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