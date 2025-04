Onelia Molina impacta al pedir “regalos caros” tras presunta ruptura con Mario Irivarren: “Por favor”

La chica reality Onelia Molina se ha convertido en tendencia luego de que su pareja, Mario Irivarren, confesara en plena boda de Alejandra Baigorria que pensaba contactar a su ex, Vania Bludau. El hecho no solo causó revuelo en redes, sino que también afectó emocionalmente a la modelo, quien rompió en llanto en vivo durante una reciente edición de ‘Esto es Guerra’. Entre lágrimas, Onelia admitió que no se sentía bien y reconoció que su relación atraviesa una fuerte crisis. Incluso, varios rumores apuntan a una posible ruptura.

A pesar del mal momento, ha encontrado en sus redes sociales un espacio para desahogarse y compartir mensajes sobre el amor, que muchos interpretan como indirectas para Irivarren. Sus seguidores, por su parte, no han dudado en brindarle su apoyo. No obstante, lo que más ha llamado la atención en las últimas horas es un video en el que Onelia publica una curiosa lista de “regalos caros” que desearía recibir, lo que ha generado una ola de comentarios entre sus fans.

Onelia Molina pide “regalos caros” en medio de polémica con Mario Irivarren

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 400 mil seguidores, Onelia Molina sorprendió al compartir un video con un mensaje que no pasó desapercibido. En la publicación, la modelo aparece siendo maquillada mientras resalta su belleza, y en la descripción escribió: “Regálame cosas caras, por favor”.

Sin embargo, lejos de referirse a objetos materiales, el clip contiene un mensaje más profundo. “Me encantan las personas que regalan cosas caras, como tiempo, respeto, honestidad, confianza, apoyo y motivación”, se lee en el video, lo que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Mario Irivarren, su pareja, con quien atraviesa un momento complicado.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes salieron a respaldarla en medio de los rumores de crisis y posible ruptura con el chico reality.

¿A qué se dedica realmente Onelia Molina y qué negocios tiene?

Más allá de su presencia en 'Esto es Guerra', Onelia Molina ha sabido abrirse camino en el mundo del emprendimiento. En septiembre de 2023, inauguró su propia clínica dental: Odontoz Prime Faucett, ubicada en el Callao. Con este proyecto, la modelo y odontóloga de profesión continúa desarrollándose en el campo de la salud bucal.

Pero su faceta empresarial no termina allí. Onelia también es cofundadora de FitBros, un centro de entrenamiento físico que lanzó junto a su hermano, Leonardo Molina. El espacio ofrece rutinas personalizadas y promueve un estilo de vida saludable, reflejo del compromiso de la modelo con el bienestar y el fitness.