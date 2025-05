Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de su luna de miel en Turquía. Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de su luna de miel en Turquía. Foto: composición LR/Instagram

Tras su sonada boda con Said Palao, la exchica reality Alejandra Baigorria se encuentra disfrutando de una mágica luna de miel en Capadocia, Turquía. Lejos de los escándalos que marcaron su boda, la empresaria compartió bellos momentos en sus redes sociales y un inesperado mensaje tras sus declaraciones en televisión nacional.

A pesar de estar en el extranjero, la influencer se pronunció en una entrevista con el programa de La Chola Chabuca, en el que tocó temas personales, como la agresión que sufrió su madre Verónica Alcalá a manos de su hermana Thamara Medina, así como la conversación filtrada con Mario Irivarren sobre Vania Bludau.

¿Cuál fue el mensaje de Alejandra Baigorria durante su luna de miel con Said Palao?

Luego de su participación televisiva, Alejandra Baigorria sorprendió con un fuerte y emotivo mensaje en sus historias de Instagram, acompañado de fotos junto a Said Palao: “El mundo puede caerse, pero juntos contra todo y contra todos”, escribió la empresaria.

Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: Instagram

Además, en una publicación que acompañó imágenes sobrevolando la mágica Capadocia en globo aerostático, la empresaria expresó: “Seguimos celebrando el amor, esta vez desde las alturas… Un sueño cumplido: volar en globo sobre la mágica Capadocia, y hacerlo de la mano de mi esposo lo hizo aún más inolvidable…”. Con palabras emotivas, destacó lo inolvidable de esta experiencia y cómo ha fortalecido aún más su vínculo con Said Palao.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre Onelia Molina y Mario Irivarren?

Alejandra Baigorria se refirió al distanciamiento entre su amigo Mario Irivarren y Onelia Molina, aclarando que nunca tuvo la intención de generar conflictos entre ellos. “Bueno, yo no me siento quién para aconsejar a nadie, no quería que esto pasara en ningún momento, jamás, somos mujeres”, expresó, dejando en claro su incomodidad por la situación.

La empresaria también sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas, ya que no se mostró la conversación completa. “Ellos van a tener que hablar y tomar la decisión de qué es lo mejor para ambos y yo voy a estar feliz, si Mario es feliz”, afirmó. Además, reafirmó su apertura hacia Onelia Molina, asegurando que siempre tendrá las puertas de su casa abiertas para dialogar.