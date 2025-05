Madre de Said Palao impacta al confesar la razón de su separación con Steve Palao: “Éramos muy felices”

María Rosa Castro ha acaparado toda la atención de los medios, no solo por ser la madre de Said Palao, sino también por la figura juvenil que lució durante la boda de su hijo con Alejandra Baigorria, donde fue una de las más elogiadas por su elegante vestido azul. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, en la que muchos se preguntaban cuántos años tenía.

La mujer mantuvo una relación de 13 años con Steve Palao, exintegrante de ‘El gran chef: famosos’, y tuvieron cuatro hijos: Said, Austin, Lorelein y Gloria. Incluso salió embarazada por primera vez a los 15 años. Sin embargo, hasta el momento era un misterio por qué terminó su relación con Steve Palao pese a los años felices que compartieron. Ella se animó a contarlo por única vez.

¿Por qué María Rosa Castro y Steve Palao, padres de Said, terminaron su relación?

María Rosa Castro rompió el silencio en una entrevista con ‘Amor y fuego’ y contó por primera vez los motivos que la llevaron a separarse de Steve Palao, conocido como ‘Thanos’. La madre de Said reveló que estuvieron juntos durante 13 años y que en ese tiempo nacieron sus cuatro hijos. Sin embargo, ambos decidieron ponerle fin a la relación porque eran muy jóvenes y sus caminos comenzaron a tomar rumbos distintos.

“Éramos muy jóvenes. Trece años fuimos muy felices y lamentablemente nos separamos. Pero siempre hemos estado pendientes de nuestros hijos y mantenemos una buena relación”, dijo Rosa María, con una sonrisa sincera.

También reconoció que la separación afectó emocionalmente a sus hijos, Said, Austin, Gloria y Lorelein, pero que, como padres, intentaron manejar la situación de la mejor manera posible. “En una separación sufren todos, literal. Lo importante es buscar la forma más sana y adecuada de afrontar las cosas”, agregó.

¿Qué edad tiene María Rosa Castro, madre de Said Palao?

Hace unos días, durante una transmisión en vivo en TikTok, Lorelein Palao, la hija mayor del clan Palao, sorprendió a sus seguidores al revelar que su madre, María Rosa Castro, acaba de cumplir 48 años. Según contó, su progenitora quedó embarazada de ella cuando apenas tenía 15 años, mientras que Steve Palao, su padre, era algunos años mayor.

Un dato curioso es que los cuatro hijos de María Rosa, Lorelein, Gloria, Said y Austin, han pasado por los realities más populares de la televisión peruana, como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, convirtiéndose en una familia bastante mediática.