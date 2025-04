La vez que la boda de Susy Díaz y Andy V terminó en una fuerte pelea: incluyó golpes y botellazos

En las últimas horas, se viralizó un sorprendente video que muestra lo que parecería ser una pelea durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, en la que estaría involucrado un familiar del integrante de 'Esto es Guerra'. Sin embargo, este no es el primer evento de alto voltaje en la farándula peruana relacionado con bodas mediáticas. Un ejemplo claro de ello ocurrió el 14 de noviembre de 2011, cuando Susy Díaz y Andy V protagonizaron una de las ceremonias más comentadas en la historia del espectáculo peruano.

Magaly Medina, conductora del programa que impulsó el enlace, recordó con pesar aquel día y reveló su arrepentimiento al respecto. A pesar del entusiasmo con el que celebraron la unión de la pareja, la relación entre Susy Díaz y el bailarín Andy V terminó siendo sumamente problemática. De hecho, la excongresista no pudo divorciarse de él hasta siete años después.

¿Cómo fue la pelea de la boda de Susy Díaz y Andy V?

El festejo, que arrancó con promesas de amor eterno, rápidamente se desbordó cuando, tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al local donde continuaría la celebración. Fue allí donde se desató una tensa pelea entre los asistentes. Jim Maelo, conocido por su participación en El Cártel del Humor, intentó bailar con Deysi Araujo, quien en ese momento estaba acompañada por Javier Lobatón. Esta acción generó la ira del cómico, que, en un ataque de celos, trató de agredir a Maelo.

En medio del conflicto, Susy Díaz intentó intervenir, acusando al exintegrante de 'El Cártel del Humor' de arruinar la hora loca de la fiesta. Mientras tanto, un visiblemente borracho Andy V no dudó en “defender” a su esposa, lo que solo avivó más el enfrentamiento. La situación rápidamente se descontroló, llevando a una pelea física entre el bailarín y el músico, que terminó con vasos rotos y un local completamente destruido.

Andy V y Susy Díaz se casaron el 14 de noviembre de 2011. Foto: Composición LR/ ATV

Magaly Medina expresó su frustración por la pelea en la boda de Susy Díaz

Magaly Medina, quien fue testigo de los hechos, expresó su frustración ante lo sucedido. “Todo Chollywood estaba ahí, familiares, conocidos… pero no se puede con el espíritu de los invitados. No supieron respetar lo sagrado de una boda”, lamentó la conductora.

Años después, Susy Díaz reflexionó sobre el fracaso de aquel matrimonio, que, a pesar de su mediática celebración, terminó en un triste recuerdo de un amor que jamás duró. La boda, que fue presentada como un cuento de hadas, terminó siendo una amarga lección sobre las complicaciones de las relaciones en el mundo del espectáculo.

Andy V le pagó 3.000 soles a Susy Díaz para que lo haga famoso

En una reveladora entrevista en febrero de 2022 en el canal de YouTube 'B&H Podcast', Andy V habló sin filtros sobre su breve y polémico matrimonio con Susy Díaz. Según él, su unión con la excongresista no fue impulsada por el amor, sino por un claro interés personal: obtener fama. Andy V confesó que pagó 3.000 soles a Susy Díaz con el único objetivo de que su nombre se hiciera más conocido en el mundo de la farándula. "Me casé con ella y mi nombre se hizo más famoso, pero no tanto como lo que yo quería", explicó, añadiendo que esta decisión estuvo marcada por lo que él llamó los "famosos ampays".