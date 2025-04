Flor Polo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La influencer denunció ante las autoridades que está siendo víctima de extorsión: desconocidos le exigen el pago de $20.000 a cambio de no atentar contra ella, sus hijos o su madre, Susy Díaz.

"Desde hace dos semanas me están pidiendo $20.000. Ahora incluso me han comenzado a seguir, por eso tengo miedo y evito salir sola. He tenido que parar varias de mis actividades", declaró Flor Polo ante la prensa tras acudir a la sede de la Dirincri, donde formalizó su denuncia.

PUEDES VER: Susy Díaz ya no pagará más la cuantiosa deuda que su hija Flor Polo tiene en el banco, según afirmó Paloma de la Guaracha

Flor Polo confirma que extorsionadores planean atentar contra su vida

Flor Polo confesó que teme por su vida luego de revelar que viene siendo seguida desde hace varios días. Según relató, los extorsionadores le exigen $20.000 y la amenazan con hacerle daño a ella y a su familia si no cumple con sus demandas.

"Me amenazan con mis hijos, con mi familia, con mi mamá. En cualquier lugar donde me van a ver, me van a matar", expresó angustiada la influencer, quien además relató un episodio en el que fue perseguida en auto mientras trabajaba. "Me estaban siguiendo en auto. Yo estaba trabajando, traté de esconderme en otro lugar, pero no dejaron de llegarme llamadas y mensajes", contó.

Flor también señaló que está viviendo momentos de mucha angustia y preocupación. "Son amenazas muy fuertes. No lo estoy pasando bien. Trabajo día a día para sacar adelante a mis pequeños, tengo muchas responsabilidades y deudas. Piensan que me sobra el dinero, pero la verdad es que no", afirmó. Finalmente, pidió justicia y que las autoridades actúen con todo el peso de la ley contra los responsables.

Flor Polo ganó certamen de belleza

En diciembre del año pasado, Flor Polo brilló en la pasarela y se llevó la corona de Miss Turismo en el certamen Miss Mundo Latina Perú 2024. Aunque no obtuvo el título principal, la hija de Susy Díaz cumplió su sueño de participar en un concurso de belleza, y terminó su participación llena de orgullo, ovacionada por el público. "Los sueños se pueden cumplir", expresó emocionada tras ser coronada.