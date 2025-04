Susy Diaz se pronuncia sobre video de Flor Polo abandonada en plena calle: “A los hijos hay que dejarlos que se levanten solos”

El último 28 de abril, en el programa Magaly TV, La Firme, se difundió un video que mostró a Flor Polo siendo abandonada en plena vía pública por su pareja, Luiggi Yarasca. En el clip, se ve cómo la engreída de Susy Díaz, desesperada, corre detrás de la camioneta de Yarasca, gritando “¡Luigui, espérame!”.

La escena causó revuelo en los medios y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Frente a este acontecimiento, Susy Díaz, dio su opinión y sorprendió con sus declaraciones.

Susy Díaz no ve a Luiggi Yarasca como yerno

Susy Díaz expresó que, aunque la situación era dolorosa, considera que los hijos deben aprender a afrontar sus propios problemas: “A los hijos hay que dejarlos que se caigan y se levanten solos”, dijo en entrevista al reportero de 'Todo se filtra' transmitido por Panamericana Televisión.

En cuanto a su relación con Luiggi Yarasca, Susy dejó claro que no lo ve como un yerno, ya que su hija suele pasar la mayoría de las noches en su casa y no tiene idea de las salidas de la pareja de su hija: “Mi hija para todas las noches en la casa. No sé en qué momento sale. Bueno, se irá de repente un día a desestresarse”.

Susy Díaz descartó que su hija se case con su pareja Luiggi Yarasca. Foto: Todo se Filtra / Panamericana TV

La preocupación de Susy Díaz por las amenazas a su hija por parte de extorsionadores

La exvedette también manifestó su preocupación por las amenazas de extorsión que su hija está enfrentando. “Es una pena lo que le está pasando a mi hija Florcita. Ella puso la denuncia y ahora las autoridades tienen que ver esos teléfonos”, señaló, respaldando la decisión de Flor de denunciar la situación.

A pesar de lo ocurrido, Susy aclaró que, a sus 61 años, prefiere vivir en paz, centrándose en sus nietos y sus siete perros, sin involucrarse demasiado en los problemas de los demás.

Con estas palabras, Susy Díaz dejó clara su postura respecto a la difícil situación que atraviesa su hija, mientras sigue con su vida, lejos del foco mediático.