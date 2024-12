Susy Díaz dejó a todos consternados al revelar que pasaría la noche de Navidad completamente sola, sin la compañía de su única hija, Flor Polo, quien prefirió celebrarla con su amiga. La noticia dejó a muchos cibernautas profundamente tristes e incluso conmovió a Magaly Medina, quien no pudo evitar conmoverse al escucharla.

Sin embargo, muchos se preguntan si la carismática exvedette e influencer pasó las 12 de la noche del 24 de diciembre únicamente con sus cuatro perritos o si decidió ir a otro lugar. A través de sus redes sociales, Susy compartió cómo vivió esa noche y también hizo una fuerte confesión sobre su familia.

¿Cómo pasó Susy Díaz la Navidad tras la negativa de Flor Polo de pasarla con ella?

Susy Díaz compartió a través de su cuenta de Instagram que esta Navidad la celebró en compañía de amigos, lejos de su hogar y sin la presencia de Florcita Polo. La exvedette publicó varios videos en los que se la observa en la casa de la bailarina Deysi Araujo, con quien mantiene una estrecha amistad, lo que les permitió disfrutar juntas de este emotivo momento.

En uno de los clips, la famosa rubia de 61 años se mostró activa en la cocina, lista para degustar los platillos que se servirían en la cena. Sin embargo, un aspecto conmovedor destacó en su mensaje: al agradecer a Araujo, reveló que este año había perdido a su madre, lo que convirtió esta celebración en una fecha especialmente difícil para ella. “Gracias Deysi por invitarme a pasar la Nochebuena en tu casa. Mi mamita murió este año, pero es la ley de la vida. Yo no iba a venir, pero me animaron”, reveló.

¿Flor Polo saludó a su madre Susy Díaz por Navidad?

Florcita Polo optó por no compartir imágenes de su celebración de Nochebuena, pero sí dedicó emotivos mensajes a su difunto padre, Augusto Polo Campos. En su publicación, expresó: “No perdamos la ilusión de la Navidad, porque los que ya no están, fueron los que nos enseñaron a vivirla”. Este gesto revela que, a diferencia de años anteriores, no celebró la llegada de la medianoche con Susy Díaz, dejando en claro que la relación entre ambas está rota por el momento.