Paul Michael se presentó en 'El valor de la verdad', este domingo 27 de abril, donde reveló detalles sobre su relación con Pamela López y su vida personal. Sin embargo, perdió todo lo que había ganado en la pregunta sobre si se aprovechaba de la fama de la trujillana. Durante el programa, se abordaron varios rumores sobre su relación, incluyendo la especulación de que todo podría ser solo una estrategia mediática. A pesar de esto, el salsero aseguró que realmente tiene sentimientos por Pamela López.

Además, uno de los momentos más comentados fue cuando se discutió la relación de Paul Michael con los hijos que Pamela López tiene con Christian Cueva. La animadora de eventos explicó cómo fue el encuentro con los pequeños tras haber sido captados por un programa de espectáculos en un parque recreativo.

Pamela López aclara cómo presentó a Paul Michael a sus hijos

Durante la emisión de 'El valor de la verdad', el conductor Beto Ortiz preguntó a Pamela López sobre los rumores que indican que Christian Cueva estaría en contra de que sus hijos conocieran a Paul Michael.

Al respecto, Pamela confirmó que sus hijos y el salsero sí se reunieron, haciendo referencia a las imágenes publicadas por 'Amor y fuego', en las que se les veía pasar un rato juntos en un centro recreacional. Sin embargo, reveló detalles sobre cómo ocurrió. "Lo han conocido en una oportunidad, pero de una manera distinta a la que se especula", comentó la empresaria.

Según la versión de Pamela López, la reunión entre sus hijos y Paul Michael se dio en un contexto diferente al que muchos imaginan. La empresaria explicó que estuvo acompañada por otras personas, y presentó al salsero como "un compañero de trabajo".

"Lo han conocido como un compañero de trabajo, como un amigo mío, con otro grupo más, con mi manager que ahora lo representa a Paul. Fuimos a hacer trabajo (contenido) y como era Semana Santa, es un lugar que suelo llevar a mis hijos los fines de semana, aprovechamos. Presenté a Paul, a Anthony y otras personas más", explicó la expareja de Christian Cueva.

Además, Pamela López aclaró que no hubo gestos románticos ni de pareja entre ella y Paul Michael frente a sus hijos menores. "No fue nada de otro mundo. Nunca estuvimos en contacto como pareja, como enamorados, un beso, una caricia. Eso no existió en ningún momento", añadió la trujillana.