Cuerpo de Bomberos atendió más de 60 incendios durante Navidad en Lima: 8 de cada 10 incidentes fueron por fuegos artificiales | Foto: composición LR

Durante las celebraciones por NocheBuena y Navidad, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) registró más de 60 incendios urbanos en Lima Metropolitana y el Callao. Tras las emergencias, se desplegaron decenas de unidades para controlar siniestros ocurridos en viviendas, terrenos baldíos, plantas industriales y otras infraestructuras.

Las zonas más afectadas fueron las de mayor densidad poblacional, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo. Uno de los más complejos fue el que se presentó en una planta de producción en el distrito más poblado de la capital durante la madrugada del 25 de diciembre.

8 de cada 10 incendios fue provocado por fuegos artificiales

De acuerdo con Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cerca del 80% de los incidentes registrados fue provocado por la manipulación de fuegos artificiales, una práctica recurrente en las celebraciones de fin de año, a pesar de los controles de las autoridades contra el comercio ilegal de pirotecnia.

El último gran incendio fue reportado durante la tarde del jueves 25 de diciembre en la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac, donde producto de la emergencia se movilizaron más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos y a cerca de 100 personas especializadas.

En ese sentido, el brigadier CBP Leonidas Telenta, director de Imagen Institucional del CGBVP, señaló que cada año, entre noviembre y diciembre, las emergencias se incrementan entre un 15 y 20 %.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que la estación de vigilancia de calidad aire Puente Piedra registró un incremento del 25% de las concentraciones de materiales contaminantes del aire durante la madrugada del 25 de diciembre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El último incendio se registró en una residencia que operaba como almacén en el Rímac. Foto: Difusión

¿Qué hacer frente a un incendio?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brinda las siguientes recomendaciones ante un incendio:

Ceder el paso a los vehículos de emergencia, que incluyen ambulancias, cisternas, patrulleros y las propias unidades de bomberos.

Respetar los perímetros de seguridad establecidos por la Policía Nacional y los bomberos para no interrumpir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos adicionales.

Mantener una distancia prudente del foco del incendio y acatar las indicaciones de las autoridades para movilizarse a zonas seguras designadas.

Reportar cualquier incendio al número 116, línea directa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

