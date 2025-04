Said Palao se incomoda tras ser confundido con Patricio Parodi por un fan: “¿Eres el ‘Pato’?

Un fan confundió a Said Palao con Patricio Parodi y la reacción no fue la mejor: el combatiente de ‘Esto es Guerra’ prefirió irse antes que aclarar el malentendido. Foto: composición LR/ TikTok/ @clipeastreamtv

Un fan confundió a Said Palao con Patricio Parodi y la reacción no fue la mejor: el combatiente de ‘Esto es Guerra’ prefirió irse antes que aclarar el malentendido. Foto: composición LR/ TikTok/ @clipeastreamtv

Encontrarse cara a cara con una figura conocida de la televisión genera emoción y, a veces, errores memorables. Así ocurrió durante un curioso momento captado en TikTok que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Said Palao, participante de “Esto es guerra”, vivió una situación incómoda cuando un fan lo abordó y cometió un error que no pasó desapercibido. El joven, emocionado por el encuentro, terminó confundiendo su identidad.

Video viral en TikTok muestra incómodo momento de Said Palao

A través de un clip publicado por @clipeastreamtv, se observó el preciso instante en que el fanático se acercó a Said Palao para saludarlo. Sin embargo, lejos de acertar, le preguntó con entusiasmo: “¿Eres el ‘Pato’?”.

La reacción de Palao no fue de las mejores. El guerrerito no ocultó su incomodidad y optó por retirarse del lugar sin mayores palabras. El seguidor, consciente del error, intentó remediarlo diciendo: “Perdón Austin, estoy en vivo, pues hermano. No te molestes”.

Al retirarse del lugar, el fan cometió otro error y le dijo: “Disculpa Austin”. Foto: composición LR/ TikTok/ @clipeastreamtv

Redes sociales convierten en viral la confusión entre famosos

La grabación no tardó en volverse tendencia en TikTok, donde los usuarios reaccionaron con bromas y comentarios graciosos sobre la confusión con Patricio Parodi. Algunos señalaron que, aunque ambos forman parte del mismo programa, sus diferencias son bastante evidentes.

La reacción del chico reality, quien no disimuló su molestia frente a la cámara, sorprendió a los usuarios en las redes sociales. El insólito momento sumó miles de visualizaciones y demostró que, en Perú, cualquier encuentro con una celebridad puede convertirse en material viral en cuestión de segundos.

“Pero, ¿por qué se molesta?”, “Y después le dicen Austin”, “Pero nadie lo conoce”, “Osea, ¿es un insulto decirle ‘Pato’ Parodi?”, escribieron los usuarios en las redes sociales.